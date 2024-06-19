Ежедневное чтение Таро по одной карте для всех знаков зодиака на 19 июня.
Карта Таро показывает, что в этот день нас ждет множество перемен, и многие из них положительны.
Что принесет вашему знаку зодиака чтение одной карты Таро? Выясним.
Ежедневное чтение одной карты Таро по знаку зодиака на 19 июня:
Овен (21 марта – 19 апреля)
Карта Таро: Иерофант, перевернутая.
Вам повезло, Овен. Иерофант в перевернутом положении означает, что все начинает меняться.
Ваше упрямство прорвало барьер, который многие другие пытались, но потерпели неудачу.
Здесь вы можете делать все по-своему, и что может подсластить сделку, так это то, что вы уже знаете, чего хотите.
Телец (20 апреля – 20 мая)
Карта Таро: Король Жезлов.
Для тебя это большое событие, Телец. Король Жезлов – знак того, что ваши мечты уже на горизонте и ждут вас.
Вы находитесь в точке А, и теперь, когда вы подготовили почву и все ваши планы составлены, все встанет на свои места.
Вы встретите нужных людей. Оказаться в нужном месте в нужное время. Когда жизнь кажется обреченной, для вас все будет более чем удачно.
Близнецы (21 мая – 20 июня)
Карта Таро: Пятерка Жезлов.
Ничто стоящее не бывает на 100 процентов свободным от драмы, Близнецы, и Пятерка Жезлов подтверждает то, что вы всегда знали в своем сердце: жизнь полна перемен.
Есть изменения, с которыми вам нужно справиться, как в личном, так и в профессиональном плане, и вы готовы принять этот вызов.
Вы можете встретить некоторое сопротивление, и, возможно, финансовые проблемы заставят вас ждать.
Но, в конце концов, именно решимость и упорство помогут вам пройти через это.
Рак (21 июня – 22 июля)
Карта Таро: Четверка Кубков, перевернутая.
Время для перерыва, Рак. Перевернутая Четверка Кубков говорит о том, что с вас этого достаточно.
Эмоции берут над вами верх, и вам нужна передышка.
У вас слишком много мячей в воздухе, и вы просто не в состоянии справиться со всем.
Итак, это утомляет вас и заставляет вас чувствовать беспокойство и усталость.
Лев (23 июля – 22 августа)
Карта Таро: Восьмерка Пентаклей, перевернутая.
Вы думали, что находитесь там, где вам нужно быть, но нет, есть чему поучиться.
Перевернутая Восьмерка Пентаклей — знак того, что ваши навыки хороши, но они могут быть лучше.
Это задело ваше эго, и вы чувствуете это до костей.
Но не сдавайся, Лев. У вас есть смелость делать сложные вещи.
Дева (23 августа – 22 сентября)
Карта Таро: Шестерка Жезлов.
Небольшой возврат к невинности полезен для души. Вам нужна простота в жизни, Дева.
Шестерка Жезлов — время начинать что-то, но сначала вам нужно накормить свое сердце.
Важно чувствовать связь с такими вещами, как надежда, любовь и вера.
Проведите некоторое время на досуге. Идте на прогулку. Наслаждайтесь прекрасными вещами и восстанавливайте силы духа.
Весы (23 сентября – 22 октября)
Карта Таро: Девятка Жезлов.
Пришло время надеть судейскую кепку, Весы. Девятка Жезлов — предупреждение о том, что люди не будут такими хорошими, как хотелось бы.
Споры могут закончиться сегодня. Вы можете оказаться посередине.
Вы знаете, что работать с другими — значит иметь дело с личностями, и когда сильные духом личности сталкиваются, в вас проявляется миротворец.
Скорпион (23 октября – 21 ноября)
Карта Таро: Девятка Пентаклей, перевернутая.
Вы находитесь на переломном финансовом этапе, и это время для восстановления.
Девятка Пентаклей – это разворот в жизни, которого вы ждали.
Жизнь не была легкой для вас в прошлом году, но от солнца начинает рассеиваться облако.
Это приносит новый свет в ту область вашей жизни, где вы слишком долго боролись. Это надежда, Скорпион. Верьте в это.
Стрелец (22 ноября – 21 декабря)
Карта Таро: Девятка Мечей, перевернутая.
Человек, с которым вы не можете ладить, несмотря ни на что, наконец-то перестанет пытаться нажимать на ваши кнопки.
Девятка Мечей в перевернутом положении является явным признаком того, что токсичный человек собирается уйти.
Вы можете быть шокированы, когда их присутствие в вашей жизни начнет сокращаться. Ваша задача тоже отпустить это.
Вы так привыкли к тому, что ваша защита насторожена, поэтому, когда вы освободитесь от всего ее негатива, напомните себе, что нужно дышать и вернуть часть своей жизни, которую вы потеряли.
Козерог (22 декабря – 19 января)
Карта Таро: Королева Мечей, перевернутая.
Вы редко испытываете такие сильные чувства и негативно влияете на вас, но перевернутая Королева Мечей говорит, что вы можете быть ослеплены эмоциями.
Когда вами движет страсть, ваше сердце начинает думать за вас, и это может быть разумно в некоторых ситуациях, но не во всех.
Козерог, тебе нужно сохранять хладнокровие. Лучше всего сохранять спокойствие и знать, что вы контролируете свои действия, даже если ваши эмоции глубоко связаны с вашей проблемой.
Водолей (20 января – 18 февраля)
Карта Таро: Туз Жезлов.
Когда так должно быть, Водолей, так и должно быть. Вы находитесь в идеальном моменте времени, чтобы начать большое приключение. Туз Жезлов – позитивный знак предстоящих событий.
У вас есть свежая идея и мировоззрение, которые принесут процветание и надежду. Уделяйте этому время, чтобы оно могло расти.
Рыбы (19 февраля – 20 марта)
Карта Таро: Повешенный, перевернутая.
Зачем ждать дольше, чем нужно, Рыбы? Ваше время так же важно и ценно, как и чье-либо другое.
У вас нет причин выходить за рамки своего ультиматума и делать то, что в глубине души вам не нравится. Не сидите у телефона, ожидая, пока кто-нибудь позвонит, если он сказал, что позвонит вчера. Живите своей жизнью, Рыбы.
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