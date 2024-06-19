Специалисты назвали функции, которые лучше выключить на любом смартфоне и улучшить работу гаджета.

Так, прежде всего можно ограничить использование фоновых данных.

То есть, приложения на смартфоне используют интернет в фоновом режиме, чтобы обновлять информацию и экономить время при загрузке, когда человек снова откроет приложение. Прежде всего, это удобно.

«Но если таких приложений на смартфоне несколько, они могут активно использовать интернет соединение, а это влияет не только на заряд батареи, но и на ваш кошелек», – объясняют в Центре национального сопротивления.

Можно приостановить или ограничить использование фоновых данных. Кроме того, есть возможность настроить это для каждой программы отдельно.

Как сэкономить заряд батареи на смартфоне.

Эксперты также рекомендуют сделать ограничение фоновых процессов. Это положительно повлияет на скорость работы смартфона и, что важнее, продлит время автономной работы устройства.

Еще один способ сократить использование батареи – отключить на смартфоне сканирование Wi-Fi и Bluetooth. Что происходит, когда эти настройки включены – устройство постоянно ищет окружающие сети Wi-Fi и устройства Bluetooth, даже если они отключены для повышения точности местоположения или точного расположения GPS.

Обе функции можно найти в одном месте, однако на некоторых телефонах они могут находиться в отдельных меню.

Как сэкономить заряд батареи на смартфоне.

Добавим, что для того, чтобы сэкономить заряд на батарее, специалисты также советуют уменьшить яркость экрана, включить режим энергосбережения, выключить автозапуск приложений. Также необходимо отключить ненужные индикаторы. В зависимости от модели телефона для этого нужно зайти в «Настройки — Телефон — Входящие вызовы».

Последние новости Украины:

Как зарядить телефон в 20 минут: инструкция от специалистов.

Как убрать навязчивую рекламу на смартфоне Xiaomi: эффективные средства

Как понять, что ваш телефон прослушивают: назван лучший способ защиты.