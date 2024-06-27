Гороскоп на неделю с 24 по 30 июня для всех знаков Зодиака, на этой неделе нужно стремиться обратить внимание на интенсивность и мощные эмоциональные прорывы прошлой недели.

Эта неделя присутствует принятие и нежность к неизведанному, готовность измениться или попробовать что-то новое.

Гороскоп на неделю с 24 по 30 июня для всех знаков Зодиака:

Овен (20 марта – 19 апреля)

Потратив время на размышления и соприкосновение со своими глубочайшими мыслями, Меркурий, планета разума, входит в любящего веселье Льва. Пришло время пойти куда-нибудь повеселиться: увидеться с друзьями, пофлиртовать со своими свиданиями и насладиться драмой! Ты знаешь, что ты чувствуешь, Овен. Сейчас сезон Рака, и вы можете выразить свои самые глубокие и искренние эмоции. Меркурий во Льве помогает вам быть честным в том, что заставляет вас чувствовать себя счастливыми и полными энергии.

Телец (19 апреля – 20 мая)

Пришло время войти в контакт со своим самым честным внутренним голосом — главная тема ретроградного Меркурия этим летом! Когда посланник Меркурий, планета разума, входит в огненный знак Льва, вы можете услышать очень личное послание предков, которое приведет вас к честности и искренним, братским связям с вашими соседями и самыми близкими вам людьми. Разговаривая с членами вашей семьи или соседями по комнате, люди, которые видят вашу самую личную сторону, могут дать вам четкое представление об этой части вашей личности.

Близнецы (20 мая – 21 июня)

Изменение темпа происходит, когда ваш планетарный управитель Меркурий меняет знак в среду. Когда вы сосредоточитесь на своих деньгах и правильном порядке с финансами (на данный момент! Ретроградный Меркурий начнется через несколько недель, так что эти темы снова вернутся), вы движетесь к более рефлексивному и веселому состоянию ума. Меркурий во Льве помогает вам воплощать в жизнь ваши знаменитые, беспечные и показательные идеи, которые другие люди находят очень интересными.

Рак (21 июня – 22 июля)

Ваша интуиция обычно высока, но в среду послание, которым вы должны поделиться со всеми вокруг, достигает кульминации, когда Меркурий наносит последние штрихи перед сменой знаков. Не паникуйте, если вам неясно, в каком направлении вы движетесь, дорогой Рак. Этим летом Меркурий перейдет в знак Рака, что даст вам больше возможностей исправить свою работу и утвердить свои идеи. В среду вечером Меркурий входит в знак Льва, переключая ваше внимание на свои вещи и на то, как вы можете ими поделиться, заботясь и признавая других.

Лев (22 июля – 23 августа)

Утро понедельника принесет вам новые яркие идеи, поскольку Меркурий, планета разума, переходит в ваш знак. В течение следующих нескольких недель вы будете на вершине своей игры с обаянием, но обратите внимание на то, что вы начинаете сейчас. Как только через пару недель начнется ретроградный Меркурий, вы можете обнаружить, что отказываетесь от своего слова и исправляете то, что когда-то считали правильным. Особенно во время сезона рака важно доверять своей интуиции.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Поскольку в этот понедельник ваш мозговой планетарный управитель Меркурий переходит во Льва, возникает интерес к неизведанному. Есть вещи, которые от вас скрыты, идеи, которые нельзя осязать, но они вам все равно интересны! Следующие несколько недель Меркурия во Льве будут творческими, но на этой неделе начнутся приключения. Вас могут привлекать вещи, которые являются лишь дымом и зеркалами.

Весы (22 сентября – 23 октября)

Когда ваш управительница Венера, планета ценностей, сталкивается с Нептуном, планетой убеждений, вы призваны к действию, чтобы разобраться во что вы верите и как это можно реализовать в вашей повседневной жизни. Весы, знак справедливости, озабочены тем, что правильно, а что нет, и понимают, что эти вещи не всегда четко определены. Мораль гибка, но вы все равно должны знать, за что вы выступаете. Поскольку Солнце мягко гармонирует с мятежным Ураном, вы можете быть открыты для новых, экспериментальных идей, которые помогут вам выделиться.

Скорпион (23 октября – 22 ноября)

Обратите внимание на новые идеи и области умственного сосредоточения, которые появятся в понедельник, когда посланник Меркурий входит в ваш дом карьеры, переключая ваше внимание на вашу репутацию. В течение следующих нескольких недель Меркурия во Льве (и предстоящего ретроградного Меркурия) думайте о послании, которым вы с гордостью делитесь с миром. Меркурий во Льве может быть временем, когда вы получаете предложения и другие предложения, но у этих крупных проектов, начатых сейчас, будет время для рассмотрения и совершенствования, поскольку ретроградный Меркурий возвращает идеи.

Стрелец (21 ноября – 21 декабря)

После веселых, непрерывных гедонистических выходных (благодаря оппозиции Юпитер-Венера) неделя начинается с некоторого замешательства по поводу того, в каком направлении вы движетесь в своих отношениях. В понедельник Венера, планета любви, сталкивается с Нептуном, планетой фантазий, который недавно стал ретроградным. Произошло изменение взглядов на то, что вы цените или во что верите, и это происходит интуитивно, но признайте свою собственную склонность к предвзятости. Полностью отдайтесь фантазии, а об остальном позаботьтесь позже.

Козерог (21 декабря – 19 января)

Важные разговоры об отношениях завершаются (на данный момент), поскольку Меркурий, планета общения, переживает свои последние моменты в вашем доме партнерства, прежде чем перейти в более глубокий и интимный сектор вашей карты. Когда в среду Меркурий перейдет во Льва, начнутся дискуссии о том, что у вас общего с другими, например, о деньгах или общих связях. Эти разговоры возобновятся через несколько недель, когда Меркурий станет ретроградным.

Водолей (19 января – 18 февраля)

Хотя в сезон Рака вы заняты на работе, понятно, почему вы так много работаете (помимо того факта, что Водолей любит быть продуктивным!). Когда Меркурий, планета разума, входит в знак Льва, вы сосредоточены на том, как пересекаются ваши рабочие обязательства и рабочие обязательства. У вас есть долг перед другими людьми в вашей жизни — вы хотите заботиться о них! Меркурий во Льве помогает вам понять детали того, как лучше всего заботиться о людях, с которыми вы связаны. Готовясь к ретроградному Меркурию этим летом, приготовьтесь мысленно к тому, что бывшие или старые отношения вернутся в вашу жизнь.

Рыбы (18 февраля – 20 марта)

Осознайте свои основные ценности, Рыбы. Венера, планета любви, денег и (поверхностных) ценностей, квадратура идеалистического и фантастического Нептуна, вы находитесь на перепутье, которое требует от вас обратиться к своим убеждениям. Нептун уже достаточно сбивает с толку, и теперь он стал ретроградным, создавая конфронтационный ажиотаж по поводу того, что реально, а что — просто мечта наяву. Доверьтесь себе и получите от этого удовольствие. Рыбы всех знаков умеют общаться с сюрреалистичным, поэтому используйте этот аспект, чтобы проявить творческий подход и романтичность.

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