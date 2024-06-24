Еженедельное чтение Таро по одной карте на неделю с 24 по 30 июня для всех знаков Зодиака уже здесь.

Что готовит вам еженедельное чтение карт Таро для вашего знака зодиака?

Это серьезная неделя для всех нас.

Карты сказали свое слово - реальность здесь, и каждый из нас в отдельности должен сделать то, что мы хотели сделать в течение... месяцев? Годов? Что бы это ни было, время пришло, и на этой неделе нам нужно сделать шаг.

Все наши перевернутые карты на этой неделе скорее полезны, чем негативны, и это очень хороший знак.

Мы все начинаем понимать, что каждый аспект нашей жизни создан нами.

Давайте посмотрим, как эти карты повлияют на нас лично на этой неделе в соответствии с нашими знаками зодиака.

Гороскоп Таро по одной карте на неделю с 24 по 30 июня для всех знаков Зодиака:

Овен (21 марта – 19 апреля): Девятка Кубков в перевернутом положении.

Вас ждет очень спокойная неделя, возможно, граничащая с ленью и некоторым излишеством, Овен.

Другими словами, вы будете сидеть на заднице и ничего не делать... но это «счастливое» ничего, и вы будете чувствовать себя хорошо от этого.

Возможно, вы влюблены и ждете вестей от интересующего вас человека.

На вас могут обратить внимание, а могут и нет – для вас это не имеет значения, ведь эта неделя приносит вам чувство безопасности.

Вы доверяете своим близким , и они помогут вам.

Возможно, дела обстоят не идеально, но вы в замешательстве; вам нравится ваша жизнь такой, какая она есть, и ничто не разрушит вашего счастья.

Телец (20 апреля – 20 мая): Тройка Мечей в перевернутом положении.

Вы понимаете, что некоторые вещи просто никогда не будут идти по-вашему, и вы приходите к осознанию того, что измениться нужно именно вам, а не «всем и всему остальному».

Вы пробовали в любви, работе, доме и даже дружбе - и что бы ни происходило сейчас, это просто не то, где вы хотите быть - ни в одной из этих тем.

Возможно, на этой неделе вам предстоит решить, где вы хотите жить и с кем хотите провести остаток своей жизни.

Пусть ваша отставка станет дверью, открывающей совершенно новый и позитивный опыт.

Близнецы (21 мая – 20 июня): Девятка Пентаклей.

Такие недели для вас немногочисленны, Близнецы, и я имею в виду, что это будет очень хорошая и очень прибыльная неделя.

Похоже, один из ваших проектов вот-вот воплотится в жизнь; вы хорошо спланировали, и, похоже, именно на этой неделе вы увидите некоторую прибыль. Этот успех исключительно финансовый – и может распространиться и на дом.

Вы в ударе, и вам нужно повторить то, что вы сделали, чтобы встать на прочную основу, чтобы вы могли повторить свои шаги снова и добиться еще большего успеха.

Учитесь на своей удаче, поскольку ключ к изобилию находится в вашем собственном хорошем планировании.

Рак (21 июня – 22 июля): Паж Пентаклей.

Это может быть такая неделя, когда вас окружают люди моложе вас, и все они просят денег.

На мой взгляд, это похоже на детей, но это не ограничивается только вашими собственными детьми.

И если вы не являетесь родителем, вы можете ожидать, что эта карта проявится среди окружающих вас людей, у которых есть яркие, свежие идеи — идеи, которые вы, возможно, не рассматривали, но те, которые, как вы обнаружите, имеют огромную ценность.

На этой неделе держите уши и разум открытыми, поскольку вам придется решать, что делать со всеми этими замечательными новыми советами.

Люди хотят помочь вам расти – пришло время начать прислушиваться к тому, что они говорят.

Лев (23 июля – 22 августа): Тройка Пентаклей.

Это будет одна из тех недель, когда вам предстанут как положительные, так и отрицательные стороны, и вам придется стараться изо всех сил, чтобы увидеть во всем, что бы это ни было, позитив. Главное на этой неделе — твое отношение, Лео.

Если вы приступаете к делу с хорошим настроем, позволяющим вам думать, что у вас все получится – тогда так и будет, это предрешено.

Вы потратили много времени, беспокоясь по определенной теме, и знаете, что каждый раз, когда вы думаете об этом, вы в конечном итоге воспринимаете это как неудачу; вот в чем беда - это не так.

Вам решать использовать силу своего разума, чтобы избавить себя от дальнейшего расстройства.

Еще раз: ваш успех на этой неделе зависит от отношения , поэтому выберите более высокий путь.

Дева (23 августа – 22 сентября): Король Жезлов в перевернутом положении.

Приготовьтесь разочароваться в ком-то в вашем мире, у которого, как вы думали, было все вместе, хотя на самом деле он просто притворялся.

Некоторое время вы были главным болельщиком в ваших отношениях, фактически вы взяли на себя бремя отношений, исправляя все, что нужно исправить, и в то же время оказывая своему партнеру ту преданность, которой он, возможно, не заслуживает.

Дело не в том, что они обманывают вас намеренно, а в том, что вы начинаете замечать, что они мало что делают для отношений, кроме как брать.

Этому человеку нужен хороший разговор, и как бы вы ни ненавидели конфронтацию, ситуация не улучшится, если вы снова не возьмете на себя бремя и хотя бы попытаетесь улучшить ситуацию.

Весы (23 сентября – 22 октября): Девятка Жезлов

В принципе, у вас это было. Вы устали и чувствуете себя излишне обремененным однообразием того, во что превратилась ваша жизнь.

Вы находитесь в тупике, в колее, и знаете, что потребуются реальные усилия, чтобы избавить себя от этого постоянного бремени.

Ты всегда раздражен, а теперь даже ты действуешь себе на нервы. Пришло время перемен : вам нужно порвать с тем, что вы считаете монотонным и высасывающим душу.

Вам не придется долго думать о том, что это может быть, поскольку именно это мешает вам двигаться вперед.

А Весы — пришло время слезть с горшка и заняться этим движением. Сейчас. Прекратите апатию и начните жить.

Скорпион (23 октября – 21 ноября): Туз Кубков в перевернутом положении.

Теплое чувство любви и романтики принесет вам эту неделю, Скорпион, и хотя эта карта перевернута, вам нравятся трения, возникающие из-за незнания, хорошо ли дела или нет.

В вашей личной жизни есть что-то такое, что держит вас в напряжении; вы не совсем уверены, взаимны эти теплые чувства или нет — и в каком-то смысле вам нравится это загадочное состояние ума.

Это заставляет вас чувствовать себя живым, это незнание... особенно потому, что вы верите в своем сердце, что вы выйдете победителем и что в конечном итоге все будет хорошо.

Очень велика вероятность, что так и будет, но на данный момент, что касается этой недели, игра началась, и вы очень заинтересованный игрок.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря): Пятерка Кубков.

На этой неделе вы думаете о ком-то другом, Стрельце, и это может быть ваш ребенок или кто-то из вашей семьи.

Вы отчаянно хотите, чтобы этот человек был счастлив и защищен , и вы можете обратиться к нему, пытаясь помочь.

Однако речь идет скорее о вашей собственной снисходительности, поскольку все внимание будет сосредоточено на вас и вашей заботе, а не на них и их проблемах.

Постарайтесь держать свое эго подальше от своей заботы, и вы будете выглядеть более искренним и менее пытающимся убедить людей в том, что вы более заботливы, чем есть на самом деле.

Козерог (22 декабря – 19 января): Королева Пентаклей.

Для вас вполне естественно играть роль босса, и на этой неделе вы будете играть роль босса всю неделю — у вас есть люди, которым нужен ваш совет, и они ждут в вашем мире. Это неделя, наполненная обязанностями, которые необходимо выполнить.

У вас очень мало терпения к задачам, которые остаются без внимания, и вы будете использовать свою власть, чтобы наказывать тех, кто не выполняет свою часть работы.

Вам нравится такой образ жизни, поскольку он позволяет добиться цели.

Думайте об этой неделе как о групповой работе под вашим руководством с целью достижения успеха. Успех придет к вам, и в конце недели вы сможете расслабиться, зная, что хорошо выполнили свою работу.

Водолей (20 января – 18 февраля): Восьмерка Жезлов

В то время как мир вокруг вас, кажется, уловил какой-то новый и сумасшедший темп действий, вы все еще задаетесь вопросом, что вы делаете со своей жизнью и стоят ли вообще какие-либо ваши усилия.

Вы видите себя кем-то другим; на этой неделе вы это поймете.

Вы не примирили человека в зеркале с человеком в своем уме, и из-за этого вы чувствуете себя меланхоличным и немного упрямым.

Вы знаете, что вам нужно поднять голову и посмотреть на свет, но вы слишком застряли в прошлом.

В прошлом хранятся идеи, которые вы так сильно хотели воплотить в жизнь, но они этого не сделали.

Вам нужно отпустить идеи прошлого и начать смотреть в лицо реальности – это не так уж и плохо.

Рыбы (19 февраля – 10 марта): Королева Жезлов.

В твоем мире все хорошо, Рыбы. Вы наконец приходите в себя.

У вас уже давно есть представление о том, какими сильными сторонами вы обладаете, и именно на этой неделе вы разработаете план и поставите себе цель раскрыть в себе все самое лучшее.

Если вы думали о новой работе, значит, это новая работа, которой вам следует заняться.

Позвольте страху ускользнуть в сторону – нельзя терять еще одно драгоценное мгновение своей жизни.

Рискуйте, рискуйте: жизнь — это живой опыт только в том случае, если вы действительно ее проживаете.

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