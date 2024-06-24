Жители Харьковской области могут получить гранты на развитие собственного бизнеса в рамках государственной программы "еРабота". Сумма гранта может достигать полумиллиона гривен, что вдвое больше, чем в прошлом году.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. В своем выступлении он отметил, что программа "еРабота" дает жителям Харьковщины возможность получить гранты на развитие собственного дела на сумму до 500 тысяч гривен.

Федоров подчеркнул, что даже в военное время бизнес продолжает создавать рабочие места, поддерживать экономику и обеспечивать нормальную жизнь гражданам. В ответ государство предоставляет благоприятные условия для развития предпринимательства. Правительство увеличило суммы грантов в проекте "Собственное дело", чтобы еще больше людей смогли положить начало и развить свои бизнесы.

Какие гранты могут получить предприниматели

Михаил Федоров отметил, что у жителей Харькова и области есть возможность получить безвозвратную помощь на сумму до 500 тысяч гривен для развития собственного бизнеса. Это вдвое больше, чем в прошлом году. В то же время минимальная сумма гранта осталась неизменной — 50 тысяч гривен.

Министр призвал подаваться на грантовую программу как действующим предпринимателям, так и новичкам. Все заявки будут рассматриваться специалистами Государственной службы занятости, а результаты решения будут доступны в приложении "Действие".

На что можно потратить гранты

По условиям программы полученные средства можно использовать на:

закупку оборудования;

приобретение сырья;

аренду земли и помещений;

маркетинг.

Михаил Федоров также обратил внимание на то, что доступно руководство со всей необходимой информацией о программе по соответствующей ссылке .

"Будьте смелыми, начинайте собственные дела, даже в такие непростые времена", - призвал Федоров.

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