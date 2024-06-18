Во Львовской области на сотрудника территориального центра комплектования и социальной поддержки, раненного на фронте в 2022 году, было совершено нападение. Военнослужащему нанесли тяжелую травму, ударив его по голове.

Об этом сообщили в Львовском областном ТЦК и СП во вторник, 18 июня. В сообщении отмечено, что нападение на сотрудника ТЦК произошло 17 июня 2024 года.

"Оскольковые ранения мягких тканей правого плеча, термический ожог лица, акубаротравматическое поражение обоих ушей", - такие выводы указаны в справке, выданной солдату Юрию", - сообщает ТЦК.

Эти ранения Юрий получил во время выполнения боевой задачи на линии фронта в Николаевской области в конце марта 2022 года.

"Закрытая черепно-мозговая травма" — такую ​​травму, по словам медиков, Юрий получил во время исполнения служебных обязанностей в городе Яворов, Львовской области.

Как отмечается в сообщении, в марте 2022 года он был ранен российскими войсками. Однако в июне 2024 г. он пострадал от рук соотечественников.

Во Львовском ТЦК объяснили, что из-за полученных на фронте травм Юрий был переведен на службу в ТЦК и СП города Яворова.

17 июня 2024, во время исполнения служебных обязанностей, он сопровождал военнообязанного на медицинскую комиссию. На одной из улиц его ударили тяжелым предметом по голове. Юрия доставили в больницу и оказали медицинскую помощь.

"Так Юрий получил благодарность за то, что в свое время встал на защиту Родины и присоединился к рядам ВСУ. Его поблагодарили именно те, кого он защищал. За кого он отдал свое здоровье и едва не потерял жизнь", — рассказали в ТЦК.

Военные призвали возможных уклонян не совершать позорных поступков против украинских защитников.

"Подвиги таких людей, как Юрий, останутся в памяти потомков, тогда как тех, кто поднял на него руку, будут презирать даже собственных детей", — отметили во Львовском ТЦК.

На данный момент известно, что нападавший был обнаружен и задержан. Он будет привлечен к ответственности по закону Украины.

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