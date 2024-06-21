Некоторые знаки зодиака будут использовать любую возможность, чтобы поспорить с другими - эти люди очень злющие и склонны к спорам.

Какие знаки Зодиака любят спорить:

1. Овен (21 марта – 19 апреля)

Овен злющий. Он ЛЮБИТ всегда быть правым. Они из тех людей, которые укажут на все, что вы говорите неправильно.

Они тщательно прочесывает ваши слова и выявляет любые несоответствия, которые находит.

Овен очень конкурентоспособен, поэтому он чувствует себя ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ триумфатором каждый раз, когда выигрывает в споре.

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2. Тельца (20 апреля – 20 мая)

Когда Телец начинает с кем-то спорить, он вспыльчив. Он НИКОГДА не отпустит ситуацию.

Вы действительно просто ничего не можете пройти мимо. Они никогда не отступят от спора и даже устроят сцену, если не добьются своего.

Он может быть НАСТОЛЬКО драматичным, так что не удивляйтесь, если спор возьмет над ним верх.

3. Льва (23 июля – 22 августа)

Лев любит разжигать драму. Он спорит с другими, потому что еему это просто забавно.

Он считает, что споры — это интересный способ взаимодействия с другими, и он не боится поддразнивать своих аргументов.

Спорить – это их способ подшутить над друзьями, но они не осознают, что большинство людей считают споры утомительными, а НЕ веселыми!

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