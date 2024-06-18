Сын должностного лица Винницкого комиссариата был задержан Государственным бюро расследований по факту вымогательства 20 тысяч долларов США за подготовку документов для выезда за границу, сообщают в ДБР.

Его обвиняют в том, что он предлагал эти услуги за деньги местным жителям, обещая, что они уйдут от мобилизации, потому что он оформит все необходимые документы.

При задержании ему передали 15 тысяч долларов США, часть от запрашиваемой суммы, и ранее он уже получил 5 тысяч долларов США от другого клиента. Во время обысков в его месте проживания и работы обнаружили и конфискуют пустые повестки, паспорта нескольких мужчин призывного возраста и наличные деньги разных валют.

Задержанному предъявлено подозрение в получении неправомерной выгоды и вымогательстве, что повлияло на принятие решения должностным лицом. Ему грозит наказание в виде лишения свободы до 8 лет с конфискацией имущества.

Сыновья должностного лица избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 1 миллиона гривен. Следствие продолжается, и также проводится проверка возможной причастности к преступлению других должностных лиц Винницкого объединенного городского Территориального центра комплектования и социальной поддержки.

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