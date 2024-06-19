В Украине ко Дню Независимости, 24 августа 2024 года, ветераны войны и другие категории граждан получат денежную помощь. Для некоторых лиц эти выплаты будут назначены автоматически, без необходимости личного обращения в органы Пенсионного фонда Украины.

Об этом сообщили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Донецкой области. Минимальный размер начисления составляет 450 гривен, а максимальный – 3100 гривен.

450 грн получат участники войны и бывшие узники концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лица, насильственно вывезенные на принудительные работы, а также дети партизан, подпольщиков и других участников борьбы с национал-социалистическим режимом в тылу врага.

650 грн получат члены семей погибших (умерших) ветеранов войны, статус которых установлен согласно п. 1 статьи 10 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты". Это также касается жен (мужчин) умерших лиц с инвалидностью в результате войны, умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, которые были признаны лицами с инвалидностью вследствие общего заболевания, трудового увечья или по другим причинам, при условии, что они не женились во второй раз.

1000 грн получат участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства, бывшие несовершеннолетние (на момент заключения младше 18 лет) заключенные концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания, а также дети, рожденные в этих местах принудительного содержания их родителей.

3100 грн будут выплачены лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной.

Лицам с инвалидностью в результате войны, а также бывшим малолетним узникам концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания, имеющих инвалидность от общего заболевания, трудового увечья или других причин, будут выплачены:

I группы - 3100 грн,

II группы - 2900 грн,

III группы - 2700 грн.

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