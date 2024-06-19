Fбонентов мобильных операторов ожидают важные изменения – подписан закон, благодаря которому клиентам «Киевстар», «Vodafone», «Lifecell» можно будет не переплачивать за крайне важную услугу.

На днях стало известно, что подписано о единой роуминговой зоне из ЕС (Роуминг как дома, Roam-Like-AtHomе/RLAH).

Операторы в Украине уже предоставляют услугу абонентам в отдельных тарифных планах или за дополнительную плату.

После вступления закона в силу украинские абоненты смогут пользоваться домашними тарифами мобильной связи на территории ЕС и не переплачивать за роуминг.

Однако дать вступление закона в действие нет – необходимо еще принятие подзаконных актов и принятие решения между Украиной и ЕС.

В компаниях отмечают, что им нужно время, чтобы изменения начали действовать.

Так, в Lifecell на вопрос абонента, как Роуминг как дома будет работать на практике, как пользоваться и когда это будет, если будет, ответили, что с момента подписания прошло мало времени.

«Для наших абонентов много акций для выгодного пользования услугами в роуминге», - подчеркнули в «Lifecell», порекомендовав следить за обновлениями на официальном сайте компании.

Между тем, в «Киевстар» отмечают, что действительно в связи с присоединением Украины к роуминговому пространству ЕС, в украинское законодательство будут внесены изменения по принципам регулирования роуминга.

«Однако процесс присоединения к единой роуминговой зоне предусматривает ряд изменений и для тарифов, в частности, условия в Украине и роуминге должны быть максимально похожими, согласно регулированию ЕС. Но на стоимость услуг за рубежом влияют взаиморасчеты с зарубежными партнерами, поэтому из-за экономических факторов услуга роуминга будет включена не во все тарифы "Киевстар", - говорят в "Киевстар".

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