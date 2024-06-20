Так, владельцы смартфонов могут периодически видеть сообщение "Приложение работает в фоновом режиме", пишет Politeka.net.
Фоновые программы/приложения – это те, которые продолжают работать даже когда ими не пользуются и активное окно программы закрыто. Например, установка обновлений, отправка и прием уведомлений.
В фоновом режиме могут работать игровые и музыкальные приложения, системные программы, необходимые для обеспечения функционала устройства. Однако следует помнить, что если в фоновом режиме одновременно продолжает работать много программ, это влияет на работу устройства.
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Может снижаться скорость, батарея смартфона быстрее разъезжается. Кроме того, фоновые приложения могут использовать интернет-трафик.
Чтобы улучшить ситуацию, можно изменить настройки на смартфоне или другом гаджете. Например, включить функцию перевода программ в режим глубокого сна, если они не используются в течение длительного времени.
Можно также ограничить использование батареи для конкретного приложения в фоновом режиме.
Еще один совет от экспертов – активировать функцию экономии трафика, запрещающую программам использовать трафик в фоновом режиме.
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Также экономнее потреблять заряд на смартфоне поможет режим энергосбережения.
Однако следует иметь в виду, что ряд программ может работать некорректно при установлении ограничений.
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