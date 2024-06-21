Для того чтобы ускорить зарядку вашего смартфона необходимо воспользоваться полезной функцией, о которой многие забывают. А именно – функцией авиарежима.
Обычно эта функция на телефоне используется для безопасности во время перелета. Однако она может пригодиться и в других ситуациях.
Так, функцией авиарежима можно воспользоваться для экономии заряда батареи смартфона. Также она будет полезна для ускорения зарядки устройства.
Функцией авиарежима можно также воспользоваться, если не хочется, чтобы кто-то беспокоил.
Как ускорить зарядку телефона.
При включенном режиме полета нет возможности звонить и отвечать на звонки, получать и отправлять SMS-сообщения, пользоваться мобильным интернетом.
Однако смартфон продолжает работать. То есть, есть возможность просматривать файлы, смотреть фильмы и слушать ранее загруженные музыку.
Также можно использовать другие функции смартфона, которые не требуют подключения к Интернету.
ускорить зарядку телефона |
Включение и отключение режима полета телефона зависит от модели и операционной системы. Но в большинстве устройств это можно сделать, открыв "Настройки" - "Сеть и интернет" "Беспроводные сети" - "Режим полета" или "Авиарежим".
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