Абонентам мобильного оператора Lifecell подсказали, как быстро решить проблему, с которой знаком почти каждый – внезапное окончание денег на счету.

Если деньги на счету закончились, абоненты Lifecell могут воспользоваться услугой, в рамках которой будет доступна сумма от 40 до 800 гривен.

Эти деньги абонент может использовать на любые услуги Lifecell.

«Подключайте услугу и пользуйтесь 2 дня без дополнительной платы! Использованную сумму вернете при пополнении счета», - говорят в Lifecell о действии услуги «Дополнительные деньги» для абонентов.

Следует отметить, что пользоваться этой услугой от Lifecell можно без дополнительной платы в течение двух дней. Однако плата за использование услуги и доступная сумма дополнительных средств определяется согласно таблице, опубликованной на странице мобильного оператора.

«Если в течение 2 дней вы не сможете пополнить основной счет, плата за пользование услугой будет удержана при следующем пополнении вместе с суммой использованных средств», - предупреждают в «Lifecell».

Следует также помнить, что срок действия дополнительных средств – 7 дней со дня начала использования.

Если в течение этого периода абонент не пополнит счет, возможность использования услуг за счет дополнительных средств прекращается.

«И будет восстановлена ​​автоматически после возврата использованных средств и оплаты стоимости услуги», – объясняют в Lifecell.

Пользоваться дополнительными деньгами могут индивидуальные и корпоративные абоненты Lifecell, которые обслуживаются на условиях предоплаты три или более месяцев и пополнили счет на 80 грн или больше за последние 60 дней.

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