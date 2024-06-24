Пожелтение листьев огурцов означает, что ваше растение сталкивается с каким-то недостатком, например, хлорозом.

Если огурцы не получают достаточно хлорофилла, что происходит во время фотосинтеза, тогда растения не смогут потреблять энергию из различных источников для своего роста.

Когда вы обнаружите желтые листья на растении огурца, это также означает, что ваше растение не получает достаточного количества питательных веществ , таких как кальций, железо, азот и т. д.

Важно не забывать, что огурцам необходимо получать воду и питательные вещества в достаточном количестве для своего питания. рост и расширение.

Вы можете регулярно удобрять огурцы мягкими удобрениями, чтобы обеспечить растения огурцов питательными веществами.

Следите за тем, чтобы не переудобрять огурцы.

Обеспечьте огурцы калием и фосфором, чтобы они оставались сильными и приносили желаемые результаты.

Возможно, вы слышали фразу о том, что избыток всего – это плохо. Если ваши огурцы получают удобрения в избыточном количестве, это нанесет им вред. Избыточное удобрение приведет к пожелтению листьев. Растениям будет трудно забирать воду для своего роста.

Вы должны знать, что огурцы потребляют 95% воды, и меньшее количество воды нанесет вред растениям, поэтому важно знать, как часто поливать растения огурцов.

Вам следует прекратить давать огурцам удобрения в больших количествах.

Вы можете срезать желтые листья огурца, чтобы зеленые листья могли получить энергию.

Количество удобрений, которые вы давали огурцам раньше, уменьшите его вдвое.

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