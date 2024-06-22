Огурцы часто страдают от таких грибковых болезней, как мучнистая роса, прикорневая и серая гниль, бактериоз, эти заболевания опасны тем, что поражают сразу несколько жизненно важных частей растения.

Опытные садоводы иногда сталкиваются с вопросами, чем обработать огурцы для защиты от болезней и какие препараты использовать для подкормки. Одним из эффективных и безопасных методов является обработка огурцов молоком и йодом. Этот способ одновременно обеспечивает растения необходимыми питательными веществами и защищает их от множества заболеваний.

Полив, опрыскивание и обработка огурцов молоком и йодом не только предотвращает многие болезни, но и эффективно подпитывает растения, а в случае заражения — лечит их.

Йод обладает антисептическими свойствами и содержит множество микроэлементов. Он предотвращает такие заболевания, как фитофтороз, различные виды гнилей, белая и зеленая мозаика, медянка.

Комбинация молока и йода дает двойной эффект, обеспечивая и защиту, и подкормку огурцов.

Время обработки

Огурцы нужно подкармливать на протяжении всего вегетационного периода. Первая обработка молоком и йодом проводится через три дня после высадки растений в почву, последующие подкормки — раз в неделю. Из-за склонности огурцов к прикорневой гнили, прямое удобрение корней не рекомендуется. Лучше сделать неглубокую траншею на расстоянии 10-15 см от стебля и вылить туда подкормку. Также допустимо опрыскивать грунтовую поверхность у растения.

Рецепт эффективного раствора

Для приготовления раствора нужно растворить литр молока в ведре воды и добавить 30 капель йода. На каждый кустик используется полтора литра раствора. Можно также добавить столовую ложку жидкого мыла

Профилактическое опрыскивание

Для профилактического опрыскивания готовят следующий раствор: на 10 литров воды добавляют 25-30 капель йода и 1 литр молока низкой жирности или 0,5 литра сыворотки. Раствор настаивают день и опрыскивают огурцы из расчета 1 литр на квадратный метр.

Последние новости Украины:

Как поливать и ухаживать за помидорами в сильную жару: советы, которые помогут сохранить урожай.

Как защитить картофель от вредителей: полезные уловки от огородников.

Как получить идеальную рассаду цветной капусты: тонкости и секреты.