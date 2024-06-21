Достаточно только загрузить обновление приложения "Резерв+", где появилась новая функция, специально присоединенная во время мобилизации.

Мобилизация в Украине продолжается из-за вторжения России. В Украине военнообязанные граждане по требованию ТЦК или полиции должны предъявить документ. Стало известно, какой документ должны носить с собой военнообязанные украинцы и предъявлять по требованию ТЦК.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.

Так, в Украине по требованию работников ТЦК или полиции военнообязанные граждане должны предъявить электронный военно-учетный документ или бумажный.

Законодательство четко устанавливает, что электронный военно-учетный документ имеет такой же юридический статус, как бумажный. Это означает, что лицо может выбрать, какой документ предъявить – электронный или бумажный.

Она также отметила, что достаточно загрузить обновление приложения "Резерв+", где появилась новая функция "сканировать QR-код". Эта возможность позволяет пользователям "Резерв+" считывать соответствующую информацию, наводя на QR-код.

"Для того чтобы можно было считать QR-код, у наших коллег должны быть технические возможности на уровне стандартного классического смартфона для возможности считывания этого QR-кода... После сканирования уполномоченный орган видит абсолютно всю информацию в режиме реального времени о человеке, и это очень удобно”, - отметила Черногоренко.

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