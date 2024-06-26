Закуска из кабачков «Кабачковый торт» – это потрясающая вкусняшка, которую обязательно нужно приготовить, даже не дожидаясь особого повода.

Закуской из кабачков "Кабачковый торт" можно побаловать родных в выходной день, а можно приготовить на праздничный стол. В любом случае эту кабачковую вкуснятину разметут со стола за считанные минуты.

И для приготовления этого летнего блюда может пригодиться рецепт, которым поделилась фудблогер «Danilchenko 77».

Ингредиенты для приготовления закуски "Кабачковый торт" нужны следующие: кабачки 2 шт (500 гр), яйца 4 шт., соль, перец, мука 5 ст.л, масло для жарки – для лепешек; а также для начинки – яйца вареные 5 шт., плавленый сыр 2 шт, чеснок 3 зубчика, майонез или сметана, помидор, специи, сыр - 50 гр.

Рецепт закуски "Торт из кабачков".

Ход приготовления закуски из кабачков «Кабачковый торт»:

Сначала необходимо натереть кабачки и посолить – как пустят сок отжать мякоть и добавить яйца, специи и муку. Перемешиваем и жарим на растительном масле с двух сторон.

Рецепт закуски "Торт из кабачков".

Готовим начинку – яйца нужно натереть, сыр также натираем. Добавляем чеснок, специи и смазываем кабачковую лепешку. Помидоры мелко нарезаем.

«Складываем торт, смазываем каждый корж начинкой и перекладываем нарезанными помидорами, верх торта украшаем натертым сыром. После ночи в холодильнике можно смаковать», - рассказала фудблогер о последних шагах в приготовлении закуски из кабачка.

Рецепт закуски "Торт из кабачков".

Рецепт закуски "Торт из кабачков".

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