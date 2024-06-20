Мобильный оператор «Киевстар» объяснил своим абонентам зачем регистрировать номер и как это сделать быстро.

В своем новом обращении к абонентам «Киевстар» призвал их регистрировать номера.

«Ведь регистрация номера повышает безопасность всех ваших сервисов: от банкинга до аккаунтов в соцсетях и мобильных приложениях», – говорится в новом сообщении оператора.

Зарегистрировать свой номер можно в Действие.

В «Киевстаре» также предоставили краткую инструкцию абонентам, как именно это сделать.

Итак, для того чтобы зарегистрировать номер необходимо в первую очередь авторизироваться на сайте «Киевстар».

«Отправьте копию паспорта через Действие: ID-карты или заграничного. Или идентифицируйтесь с помощью BankID НБУ», – рассказали в «Киевстаре» о следующих шагах.

Далее следует подписать заявление на регистрацию прямо на экране и дождаться уведомления, что номер зарегистрирован.

Сервис онлайн регистрации номера бесплатный, не влияет на тариф, остаток на счете и подключенные услуги абонента.

В свою очередь, один из абонентов «Киевстар» поинтересовался, почему нельзя зарегистрировать номер, где тариф «Все вместе».

«При переходе на обслуживание по договору сначала нужно разъединить услуги. Это нужно для корректного обслуживания в биллинговой системе», - объяснили в «Киевстаре».

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