Ваше ежедневное чтение Таро по одной карте для всех знаков зодиака на 21 июня с предсказанием с использованием нумерологии и астрологии.

Ежедневное чтение Таро по одной карте для всех знаков зодиака на 21 июня уже здесь.

Большинство карт Таро перевернуты, а это означает, что мы делаем вещи, требующие зрелости и роста.

Что принесет вашему знаку зодиака чтение карт Таро? Продолжайте читать и увидите.

Узнайте, что готовит вам ежедневное чтение карт Таро вашего знака зодиака на 21 июня.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Четверка Жезлов, перевернутая.

Четверка Жезлов — знак достижений, и вы проделали потрясающую работу, Овен. Скоро вы достигнете цели, которую поставили перед собой. Сначала все это было мечтой, но теперь это становится реальностью.

Это было настоящее путешествие, полное жертв и захватывающих приключений. С нетерпением жду этого. А когда придет время праздновать, не забудьте сделать это стильно.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Семерка Мечей, перевернутая.

Телец, перевернутая Семерка Мечей – это не совсем то, что вы хотите услышать прямо сейчас. Итак, садитесь за это.

Те упрямые методы, которые помогают вам пройти через все, стали немного слишком. Пришло время адаптироваться и научиться быть гибкими, когда это необходимо. Это обучаемый процесс, поэтому вы можете это сделать. Практика делает совершенным.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Звезда.

Звезда — это знак того, что Вселенная имеет вас и всегда рядом с вами. Но чтобы получить все благословения, которые приходят к вам, вам нужно сделать несколько вещей, Близнецы.

Держите одну ногу на земле, пока ваша голова остается наполненной надеждой. Не бойтесь просить о том, что вам нужно.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Туз Пентаклей, перевернутая.

Перевернутый Туз Пентаклей – неприятная карта. Это может означать, что вы пытались получить какую-то работу, но не смогли.

Если это так, скорее всего, вы действительно хотели эту роль и, возможно, даже прошли собеседование, но по той или иной причине вы не получили предложение.

Это похоже на разочарование, но хорошая новость в том, что к вам придет что-то лучшее, даже если сейчас вы так не чувствуете. Продолжайте искать.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Тройка Кубков, перевернутая.

Пока слишком рано предсказывать, что произойдет дальше, поэтому подождите с полным объявлением.

Вы очень взволнованы тем, что хорошие новости, кажется, уже в пути, настолько, что готовы опубликовать их в социальных сетях и написать всем своим друзьям о том, «что может произойти».

Перевернутая Тройка Кубков — напоминание о том, что не следует делать поспешных выводов. Это может быть праздник, но «если» — это не «да».

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Четверка Мечей, перевернутая.

Ваша жизнь становится одной из тех историй, в которых «выберите свой собственный конец».

У тебя есть выбор, Дева, и ты, возможно, не знаешь, какой вариант выбрать, но ты должна быть смелой и храброй.

Вам не обязательно знать. В этом прелесть этой ситуации. Все, что вам нужно сделать, это принять меры.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Император.

Многое из того, что происходит в мире, связано со сменой власти. На этой неделе вы, возможно, ощутите немного больше власти в своих руках.

Императором управляет Овен, поэтому, несмотря на вашу непринужденность и потребность в балансе, вам потребуется приложить немного больше силы в ситуациях, когда вы видите, что перед вами открывается возможность.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Сила, перевернутая.

Ты потерял уверенность в себе, Скорпион. С хорошими людьми постоянно случаются плохие вещи, но не вините себя за ситуацию, которая должна была пойти в одну сторону, но не сработала по плану.

Перевернутая карта Таро Сила показывает, что вы чувствуете себя захваченным ситуацией. Такое случается, но это не значит, что завтра не будет лучше. Он может.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Тройка Жезлов, перевернутая.

У тебя закончились идеи. На самом деле, выгорание начинает закрадываться. Вы не видите нового уклона, и это немного пугает.

Есть вероятность, что вы столкнулись с каким-то творческим блоком, основанным на том, что показывает Тройка Жезлов, когда она перевернута.

Сделайте что-нибудь совершенно другое, чтобы разжечь искру и снова вдохнуть новую жизнь в свой мир.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Суд.

В этом вопросе ты должен доверять своей интуиции, Козерог.

Когда вы проверили факты, провели все исследования и получили советы от других, все это указывает на вывод, который, как вы знаете, вам нужен.

Вы можете все еще сомневаться, приводя дела в движение, но именно здесь ваши действия будут говорить громче, чем слова.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Верховная Жрица, перевернутая.

Каким-то образом вы забыли, кто вы, и это ведет вас по дороге, на которой вы совершаете ошибки и расплачиваетесь за это.

Очень легко быть введенным в заблуждение людьми, которые, кажется, знают больше, чем вы, но иногда, Водолей, вам нужно просто делать то, что кажется правильным, а не поддаваться давлению со стороны сверстников.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Четверка Пентаклей, перевернутая.

Рыбы, тебе придется от чего-то отказаться. Вы можете не захотеть этого из-за страха, и это самая трудная часть роста, с которой вы сталкиваетесь. Считайте это шансом освободить место для новой, прекрасной главы.

Чем раньше вы избавитесь от негатива в своей жизни, тем быстрее вы сможете войти в счастье и радость.

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