Украинцам рассказали, какой будет пенсия, если человек получает минимальную заработную плату.

Минимальная пенсия в Украине для людей, получающих минимальную зарплату – составляет 40% от выплат.

Сейчас минимальная зарплата в Украине составляет 8 000 гривен, поэтому минимальная пенсия должна быть 3 200 гривен.

Однако правительство установило минимальный размер пенсии – 3 370 гривен.

Украинцы, которым 65 лет, но они не имеют нужного страхового стажа, будут получать минимальные пенсионные выплаты, а именно 2 725 гривен.

С 1 марта 2024 года в Украине начали действовать новые минимальные размеры пенсий, в частности известно, что 2 980 гривен будут начисляться пенсионерам младше 70 лет со страховым стажем 30/35 лет. То же касается лиц с инвалидностью I группы, независимо от возраста и стажа.

3240 гривен будут получать пенсионеров от 70 до 80 лет с полным страховым стажем 30/35 лет.

3370 гривен будут иметь пенсионеры старше 80 лет со страховым стажем 20 - 25 лет.

В комментариях украинцы поделились мнениями относительно минимальной пенсии:

"Пусть бы они пожили на пенсию 3700. Это не жизнь. Это- выживание!!!!! И с каждым годом хуже и хуже. Это издевательство над людьми. Чиновничество, судьи получают огромные пенсии...",

"Уже хотя бы ставили пенсию на уровне с размером минимальной заработной платы. Но и за такую ​​зарплату тяжело сейчас выживать и платить коммунальные услуги, когда каждый день все дорожает",

"А разве мы виноваты, что была такая з/плата, но ведь мы платили все взносы, а те, кто совсем не работал, имеет большую пенсию чем работающие, все продажные, кто заплатили хорошую сумму и имеют хорошую пенсию, еще и хвастаются".

Источник: 24 канал.

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