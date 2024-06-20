На трассе Тернополь – Львов сотрудники ТЦК остановили водителя и забрали его с собой для обновления данных и прохождения ВЛК.

На трассе Тернополь – Львов сегодня утром произошел инцидент, когда работники ТЦК остановили водителя автобуса для проверки документов. Люди, которые находились в автобусе вблизи села Струтин, решительно вышли на дорогу, перекрыли ее и требовали объяснений по поводу остановки.

По информации "Эспрессо.Запад", инцидент привел к полному прекращению движения транспорта. На месте происшествия также присутствовала полиция по обеспечению общественного порядка.

Сообщается, что работники ТЦК остановили водителя автобуса с целью проверки документов и потребовали, чтобы он ехал с ними для обновления данных и прохождения военно-лекарственной комиссии. Это привело к протестным действиям пассажиров, которые вышли из автобуса и начали митинг.

Во Львовском областном ТЦК и СП уже прокомментировали подобный инцидент. Представительница Нацполиции Львовской области Светлана Добровольская отметила, что протест длился около десяти минут, и у нее нет информации о конкретных причинах перекрытия трассы.

После кратковременной остановки автобуса движение на трассе было возобновлено. Водителю была вручена повестка в Золочевском ТЦК и СП для обновления военно-учетных данных, после чего он вернулся в свой автобус.

Также в ТЦК отмечают, что в салоне автобуса находился еще один водитель, поэтому отсутствие первого не влияло на продолжение движения.

"Однако пассажиры почему-то решили выйти на снаружи и на время заблокировать трассу", - говорят в ТЦК.

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