Минсоцполитика отвечает за начисление и осуществление выплат, но деньги могут задерживаться.

В последнее время на горячую линию Минреинтеграции поступает множество обращений от внутренне перемещенных лиц по поводу задержки в выплатах. В ответ министерство заявило, что все выплаты на жительство за июнь для этой категории граждан будут осуществлены до конца месяца. Об этом сообщили в Минреинтеграции.

Согласно информации, полученной от Минсоцполитики, все соответствующие выплаты будут произведены до завершения текущего месяца. В свою очередь в Минреинтеграции напомнили, что ответственность за начисление и осуществление выплат для внутренне перемещенных лиц возложена на Минсоцполитики.

Некоторые внутренне перемещенные лица могут быть отстранены от получения выплат через два месяца. Это касается тех, чьи выплаты были продлены еще на один шестимесячный период.

В некоторых ситуациях, например, если дети осуществляют онлайн-обучение, один из трудоспособных членов семьи может остаться без работы. Для других безработных, но трудоспособных членов семьи предусмотрен льготный период получения поддержки в поиске работы.

Для лиц, обращающихся за продолжением выплат в мае или июне, ситуация проще. Эти люди будут иметь два реальных месяца для трудоустройства или регистрации в центре занятости. Отсчет двухмесячного периода начинается с 1 мая или 1 июня.

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