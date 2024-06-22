Украинцев, которые находятся за границей, в частности, в Польше, хотят вернуть на родную землю.

Украинские власти ищут пути привлечь своих граждан обратно. Согласно исследованию международного агентства по трудоустройству Gremi Personal, 60% работающих в Польше украинцев не использовали свои заработки в Украине в течение прошлого года.

Из опроса 1315 украинцев, трудоустроившихся в Польше с марта по май этого года, видно, что только 40% использовали свои украинские заработки. Изменение месячных расходов произошло у 53% из них, но 47% сохранили их стабильность.

На вопрос о планах предстоящего возвращения, полученных в марте этого года:

43% затруднились ответить,

19% планируют остаться в Польше,

15% не планируют возвращаться в течение следующих 5 лет,

13% намерены вернуться в течение полугода,

10% планируется вернуться в течение года.

Основатель агентства Gremi Personal Евгений Кириченко подчеркивает важность для Украины разработать стратегию привлечения тех 40% украинцев, которые продолжают тратить свои деньги за рубежом. Он призывает правительство создать условия, которые будут способствовать возвращению граждан, в частности, улучшения экономических возможностей, повышения качества жизни и создания перспектив для развития, что способствует укреплению страны.

Ранее Politeka также писала о том, каким будет тариф на электроэнергию в июле.

Последние новости Украины:

В Украине задумались о создании военной полиции: чем она сможет заниматься

Тариф на газ вырастет с апреля, но не у всех: какие цены установлены в украинских компаниях

Одноразовая денежная помощь 5000 гривен: кто из украинцев может ее получить