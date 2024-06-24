В Минфине рассказали, могут ли внутренне перемещенные лица потерять свои выплаты в 2024 году.

В 2024 году на финансирование социальных выплат в государственном бюджете предусмотрено 136,5 млрд. гривен для почти 5 млн. получателей. В частности, определена сумма выплат для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), количество которых в этом году значительно сократилось.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов. Заместитель министра финансов Роман Ермоличев отметил, что, несмотря на финансовые трудности, правительство планирует сохранить все расходы на поддержку ВПЛ в 2024 году.

Из общей суммы 136,5 млрд гривен, на помощь для проживания ВПЛ предусмотрено 57,6 млрд гривен, что в 20 раз больше довоенных расходов. Эти средства направлены на поддержку переселенцев, количество которых выросло в 11 раз по сравнению с 2021 годом.

Количество получателей социальных выплат возросло на 40% по сравнению с довоенным периодом — с 3,6 млн. до почти 5 млн. человек.

"Минфин вместе с правительством ежедневно работают над обеспечением социальной защиты наших граждан. Это подтверждают объемы расходов, которые занимают второе место после оборонных расходов. По сравнению с довоенным периодом социальные расходы выросли в 1,5 раза и сейчас составляют более 470 млрд гривен", - отметил он. Ермоличев.

Он добавил, что, как и в 2023 году, социальные и гуманитарные выплаты в этом году будут осуществляться за счет внешнего финансирования, что делает международную помощь критически важной во время войны.

Кабинет министров обеспечивает выполнение плановых социальных расходов на 100% - уже профинансировано 243,2 млрд гривен, подчеркнул Ермоличев.

Для ВПЛ предусмотрены следующие выплаты на проживание:

для лиц с инвалидностью и детей – 3000 гривен;

для других лиц - 2000 гривен.

Средства перечисляют дважды в месяц – 15 и 28 числа.

С марта 2024 г. многие граждане потеряли право на выплаты, и помощь осталась лишь для нескольких незащищенных категорий.

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