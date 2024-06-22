Украинским пенсионерам рассказали, кто с ним имеет возможность получить доплату к пенсии в размере 570 гривен.

Пенсионеры в Украине теперь могут получать дополнительные выплаты к своей основной пенсии. Выплата этого бонуса начинается с месяца, в котором пенсионер отмечает свой день рождения.

Наибольшую надбавку получат те, кто достиг 80-летнего возраста, для них ежемесячная выплата увеличивается на 570 гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда Украины. По действующему законодательству, пенсионеры, достигшие 70 лет, имеют право на возрастные надбавки. Размер прибавки зависит от возраста и увеличивается каждые пять лет.

В частности:

Пенсионеры в возрасте от 70 до 74 лет включают дополнительно до 300 гривен в месяц.

Лица от 75 до 79 лет включительно – до 456 гривен.

Пенсионеры старше 80 лет – до 570 гривен. Эти надбавки начинают начисляться с месяца рождения пенсионера без необходимости дополнительного обращения в Пенсионный фонд Украины.

Кроме того, важно напомнить, что украинские пенсионеры могут самостоятельно увеличить свою пенсию на 54%. Если пенсионер по достижении 60 лет и при наличии необходимого стажа продолжает работать и отказывается от получения пенсии, то при выходе на пенсию он получает дополнительные выплаты за избыточный стаж.

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