Возможно, им не очень нравится, когда их называют самыми злыми знаками зодиака, но эти три знака не могут отрицать, что они имеют довольно скверный характер.

Когда дело доходит до астрологии, злой характер — это один большой спектр, где некоторые знаки настолько добры, что дадут вам почку, если вы вежливо попросите, в то время как другие оторвут вам голову, если вы хотя бы улыбнетесь в их сторону.

Женщины со сложным характером по знаку Зодиака:

ТЕЛЬЦ (20 апреля – 20 мая)

Стервозность Тельца может быть вызвана множеством причин, но обычно это происходит потому, что она считает себя плохим человеком, и все остальные тоже должны это делать.

Никто не настолько уверен в себе, как Телец, потому что ее уверенность может быстро превратиться в дерзость — и никто не хочет быть рядом с ней, когда она такая.

Если Телец не добьется своего, она может вот так же превратиться в злого человека. Вы можете игнорировать ее, если думаете, что это что-то даст, но она все равно будет вести себя так, как хочет.

Львы (23 июля – 22 августа)

Лев имеет тенденцию вести себя не как плохая, а как избалованная принцесса, когда она капризничает или не добивается своего, но это может быстро превратиться в порочную стервозность, которую не каждый видел раньше.

Когда вы думаете, что мир вращается вокруг вас, может быть трудно понять, что ваша стервозность не привлекательна, а раздражает.

К сожалению, Лев не собирается меняться в ближайшее время, потому что, когда она ведет себя плохо, все действительно делается.

Так что, если вы не на ее стороне, когда она ведет себя таким образом, может быть трудно понять, насколько на самом деле успешно быть стервой.

ДЕВА (23 августа – 22 сентября)

Дева – скромная стервозная девушка. Она хочет, чтобы ее считали доступной и добродушной, но вместо этого она просто выглядит так, будто пытается быть кем-то, кем она не является.

У Девы очень специфические антипатии, и если кто-то попытается проверить, на что она способна, вы быстро увидите ее стервозную сторону.

Ей не всегда нравится такое мнение о ней, но оно дает ей преимущество в определенных ситуациях, поэтому она позволяет этому ускользнуть.

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