Работодатели, травящие работников, должны быть готовы к проверкам и штрафам размером до 3400 гривен.

Работодатели, злоупотребляющие своими работниками, должны готовиться к возможным проверкам и штрафам до 3400 гривен согласно новому законопроекту, одобренному Радой.

Согласно этому законопроекту, получившему поддержку в первом чтении 19 июня, отменен запрет на проведение проверок и наложение штрафов на работодателей в случае выявления случаев мобинга в отношении работников, ранее действовавших во время военного положения.

Проект 11044 был разработан в связи с ростом количества жалоб на мобинг в Государственную службу по труду. По автору законопроекта, народной депутат Юлии Гришиной, это будет способствовать разблокированию возможности проведения внеплановых проверок на основе обращений работников или профсоюзов в случаях мобинга во время нормального правового режима.

Глава Комитета Галина Третьякова также подчеркнула большое количество жалоб на мобинг, поступающих народному уполномоченному по правам человека. Она также выразила мнение о необходимости внимательности к вопросам социальной защиты прав работников на следующих этапах обсуждения законопроекта.

В настоящее время действует Закон «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения», ограничивающий проведение внеплановых проверок в сфере труда, за исключением конкретных случаев.

Источник: sud.u

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