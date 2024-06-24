Украинским пенсионерам рассказали, кто из них не имеет права получать доплаты по возрасту.

Большинство пенсионеров могут ожидать дополнительных выплат через возраст, но не все они этого достигают. Есть определенные ограничения, приводящие к тому, что некоторые лица не получат таких доплат.

Закон Украины дает пенсионерам возможность получать дополнительные выплаты с возрастом. Эти выплаты увеличиваются каждые пять лет.

Добавки начинаются с 70 лет. Размер приложения зависит от возраста:

От 70 до 74 лет – 300 гривен ежемесячно.

От 75 до 79 лет – 456 гривен ежемесячно.

80 лет и старше – 570 гривен ежемесячно.

Важно отметить, что эти приложения не суммируются, но только увеличиваются по возрасту. Например, если сначала выплата составляла 300 гривен, то со временем она может вырасти до 456 гривен.

Есть ограничения, препятствующие получению приложений. Одним из основных условий является большая сумма ежемесячной пенсии. Пенсионеры, чье пенсионное обеспечение превышает 10340 гривен, не имеют права на дополнительные выплаты.

Также важно отметить, что пенсионеры в возрасте от 80 лет, сталкивающиеся с ухудшением здоровья и нуждающиеся в внешнем уходе, могут получать дополнительные выплаты от государства. Однако для этого необходимо официально подтвердить ухудшение здоровья и соответствовать определенным критериям, таким как способность проживать самостоятельно без постоянной поддержки.

Источник: 24tv

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