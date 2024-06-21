Бывшие детективы НАБУ построили карьеру в "Укрзализныце", на предприятии, против которого они в свое время расследовали дела по злоупотреблениям.

Работая в НАБУ детективы, в частности, занимались расследованием в уголовных производствах по "Укрзализныце" и другим структурным подразделениям.

Об этом рассказал юрист-международник Богдан Устименко.

"Во время работы в НАБУ Тарас Ликунов, Богдан Бровко и Александр Рыковцев, среди прочего, занимались расследованием в уголовных производствах по деятельности АО "Укрзализныця", ее филиалов и других структурных подразделений.

Важно понимать, что расследование это не только сбор доказательств, но и процессуальные решения: сообщения о подозрении, задержании, инициировании ареста, обыске, оперативно-розыскных и других репрессивных мерах.

То есть, эти детективы имели непосредственное влияние на деятельность служащих УЗ, а значит - могли существенно влиять и на принятие ими тех или иных решений, которые касались работы акционерного общества или его подразделений», – сообщил Устименко.

Эксперт добавил, что после увольнения из НАБУ экс-детективы заключили договоры с "Укрзализныцей".

По его словам, даже если поверить в "совпадение", когда "куратор" деятельности "Укрзализныци" из НАБУ занимает высокую должность в компании, нужно помнить, что, устроившись в Укрзализныцую, экс-детектив НАБУ нарушил закон "О предотвращении коррупции".

Юрист-международник настаивает на расследовании экс-сотрудников НАБУ.

Источник: "Українські новини".

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