Ваше ежедневное чтение Таро по одной карте для всех знаков зодиака уже здесь на 22 июня с предсказанием с использованием нумерологии и астрологии.

Ежедневное чтение Таро по одной карте для всех знаков зодиака на 22 июня.

Это прекрасное время для постановки намерений, и если у вас есть своя личная колода карт Таро, приготовьтесь выложить ее под лунный свет, чтобы очистить.

Таро здесь, чтобы помочь вам понять, на какой работе вам нужно сосредоточиться больше всего. Продолжайте читать, чтобы узнать, что говорят карты Таро.

Ежедневное чтение одной карты Таро по знаку зодиака на 22 июня:

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Солнце в перевернутом положении.

Перевернутое Солнце означает, что вы заключаете выгодную сделку, но это не лучшее, что вы можете сделать. Вот где тебе нужно поселиться в своем сердце, Овен.

Возможно, у вас больше не будет времени работать над этим проектом, а совершенство не обязательно каждый раз. Если в долгосрочной перспективе это не имеет большого значения, практикуйте принятие.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Справедливость в перевернутом положении.

Справедливость не всегда восторжествует, и вы можете обнаружить, что кто-то из ваших знакомых или даже вы сами не обязаны платить за последствия предпринятых действий.

Благодать есть для каждого, и цель не в том, чтобы снова делать что-то по-прежнему. Вместо этого совершенствуйтесь и пусть урока будет достаточно.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Колесо Фортуны.

Вы поднимаетесь на вершину этой лестницы, и сверху она выглядит так хорошо, не правда ли, Близнецы?

Вы действительно сделали себе имя, и даже если вы знаете, что достигли новой высоты, вы, возможно, не готовы позволить своей конкурентной стороне отдохнуть.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Рыцарь Пентаклей, перевернутая.

Ты всегда такой ответственный, Рак, но Рыцарь Пентаклей в перевернутом положении, возможно, пытается сказать тебе, что ты должен позволить кому-то другому позаботиться о своих вещах.

Вы переходите важную границу, и лучше всего отстраниться, чтобы у них была возможность вырасти, не будучи чрезмерно любимыми.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Десятка Пентаклей, перевернутая.

Десятка Пентаклей перевернутая указывает на ваши действия по служению и даянию.

Вы можете дать только так много. Хорошо быть щедрым, Лео, но сейчас от тебя требуется и другое, что ты можешь предложить.

Ваша любовь, время и привязанность — величайшие подарки, которые вы можете подарить кому-то в своей жизни.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Шестерка Пентаклей.

Прямо сейчас вам был дан подарок, который можно получить благодаря благотворительности и поддержке других. Вы чувствуете себя одиноким в этом мире, но есть люди и службы, которые хотят быть рядом с вами.

Тебе придется отпустить свою гордость, Дева, но как только ты это сделаешь, шлюзы откроются. Вы почувствуете, что нет ничего невозможного со всем, что вы получаете.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Семерка Пентаклей.

Возможно, вам не удастся попросить выходной на работе или даже отдохнуть от семейных обязательств, но Семерка Пентаклей говорит вам, что вам нужно немного времени для себя, и сделать это как можно скорее.

Уделить время тому, чтобы по-настоящему поразмышлять о хороших вещах в вашей жизни, может стать прекрасной практикой. Может быть, каждый день просыпаетесь немного раньше, чтобы составить список вещей, за которые вы благодарны, — это хороший способ начать.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Колесница, перевернутая.

Бывают случаи, когда вам просто нужно сказать, что вы выполнили свою часть работы, и теперь кто-то другой должен продолжить с того места, на котором вы остановились.

Ты лоялен, Скорпион, но преданность должна дойти до определенного момента. Бывают моменты, когда вы видите, что ваша роль не так эффективна, как вы думали. Итак, пришло время двигаться дальше.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Семерка Пентаклей, перевернутая.

Вы позволили времени пролететь незаметно, и теперь оно снова за работу. Переход от пребывания дома к работе в офисе будет большим изменением по сравнению с тем, что вы привыкли делать.

Успокойся, возвращаясь в гущу событий. Ожидайте, что все будет хорошо, и не тратьте слишком много времени на то, чего вам не хватает дома.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Паж Кубков

Паж Кубков говорит о счастье, а также может означать, что вы получите радость от человека, который намного моложе вас.

Козерог, ты получишь хорошие новости. Скоро вас ждет что-то великое, и вы будете очень рады услышать о позитивных переменах в жизни друга.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Пятерка Кубков.

Ваши эмоции сейчас могут быть повсюду, потому что вы учитесь корректировать свои мысли и чувства по поводу того, как прошел этот год.

Жизнь наполнена переменами. Водолей, тебе понадобится время, чтобы по-настоящему все это осознать, и как только ты это сделаешь, ты почувствуешь, что тебе хотелось бы научиться этому типу мудрости раньше.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Пятерка Мечей.

Не все хотят ладить друг с другом. Иногда людям нравится видеть, как другие страдают, вызывая раздоры. Это странный способ контролировать окружающую среду.

Как говорится, Рыбы, обижают людей. Вы можете видеть их действия насквозь, и ваше решение ответить злом на добро не останется незамеченным.

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