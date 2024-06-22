Гороскоп на 21 июня для всех знаков Зодиака составленный астрологами уже здесь.

Нам нужно будет многое сказать и иметь более ясный ум в этот день.

Овен

21 марта – 19 апреля

Честность — лучшая политика, но некоторые вещи не нужно говорить в самый разгар. Высказаться в гневе может быть заманчиво, если кто-то нажмет на ваши кнопки, но вы вряд ли передумаете, ответив тем же. Лучше глубоко вздохнуть и найти свой дзен. Тем не менее, это нормально — стоять на своем и не позволять людям помыкать вами. Обладая самоконтролем и контролем над своими эмоциями, вы, скорее всего, будете выглядеть лучше.

Телец

20 апреля-20 мая

Может возникнуть ощущение, что друзья в последнее время уделяют вам меньше внимания, и из-за этого вы можете чувствовать себя одиноким. Лучше всего связаться с кем-то, кому вы можете доверять, поскольку сейчас вы более склонны к глубоким разговорам, чем к светским беседам. Свяжитесь с нами, если вы хотите пообщаться, особенно если в качестве компаньона вам приходит на ум один конкретный человек. Поговорите с теми, для кого безопасно быть правдивым, и не забывайте обращать внимание, когда придет ваша очередь слушать.

Близнецы

21 мая-20 июня

Если вы говорите слишком быстро, это может привести к неприятностям, даже если вы действительно просто хотите поделиться знаниями. Теперь вы можете быть более выразительными, но попытка продемонстрировать информацию, в точности которой вы не уверены, может в конечном итоге обернуться для вас укусом. Особенно проблемы могут создать сплетни, поскольку они только способствуют распространению новых слухов. Прежде чем ввязываться в ситуацию, о которой вы не просили, спросите себя, повлияет ли то, что вы скажете, на разговор в позитивном ключе.

Рак

21 июня-22 июля

В данный момент в воздухе витает тревога, и вы можете перейти к худшему сценарию или позволить страху неудачи сдерживать вас. Сегодня могут возникнуть старые заботы, но, к счастью, активность может помочь предотвратить страшные мечты. Скажите себе, что вы заслуживаете лучшего и сможете добиться этого, если постараетесь. Обращение к более продуктивным делам, даже таким простым, как домашние дела, может помочь вам отвлечься от пессимизма.

Лев

23 июля – 22 августа

Кто-то, кому вы доверяете, в настоящее время может отсутствовать в вашей жизни, создавая дыру там, где раньше был ваш друг и мудрый совет. Независимо от того, находятся ли они в отпуске или уехали навсегда, вы, вероятно, почувствуете их отсутствие. Вы можете чувствовать себя лишенным направления, но есть также внутреннее стремление сделать что-нибудь, что угодно, лишь бы отвлечься! Хотя неразумно переусердствовать с тратой денег, дайте себе немного свободы быть спонтанным и получать удовольствие. Омолодитесь, занимаясь любимым делом.

Дева

23 августа-22 сентября

Теперь вам доступна более глубокая, более интуитивная энергия, которая может привести вас к более здоровой ситуации. Возможно, кто-то в последнее время отдалился от вас, и вы уже знаете, почему. Хотя может возникнуть соблазн призвать их обратно в свою жизнь, спросите себя, заставляют ли они вас чувствовать, что вы лучше или хуже рядом с ними. Мы становимся теми, кем себя окружаем, поэтому взгляните на все свои отношения — прошлые и настоящие — трезво.

Весы

23 сентября-22 октября

Есть проблемы, которые необходимо решить сегодня, но это не обязательно ваши проблемы! Тем не менее, вы можете быть склонны к проповедям, поэтому убедитесь, что вы не раздаете советы, когда другие люди об этом не просят, даже если с вашей точки зрения их жизнь кажется катастрофой. Иногда мы думаем, что приносим пользу, но оказывается, что нас воспринимают как властных или любопытных. Быть слушающим ухом будет достаточно.

Скорпион

23 октября-21 ноября

Взаимная одержимость кем-то еще может быть захватывающей, но если вы сосредоточите все свое внимание на одном человеке, он может почувствовать, что находится под увеличительным стеклом. Кроме того, их собственный энтузиазм по отношению к вам может привести к тому, что они станут собственниками. Как бы это ни было весело, убедитесь, что тесная связь не заставляет вас пренебрегать другими отношениями в вашей жизни. Хотя единение — это прекрасно, постарайтесь найти немного места и встретиться с кем-то, кого вы давно не видели. Помните, отсутствие делает сердце любящим.

Стрелец

22 ноября-21 декабря

Вы можете заметить, что другие люди могут многое сказать о вашей жизни, но при этом не слушают ваших ответов. Если вы серьезно не навредили кому-то или себе, возможно, в этой ситуации вам придется установить границы. Люди могут говорить все, что им заблагорассудится, но вам не нужно позволять другим, независимо от того, насколько хорошо они вас знают, критиковать или обсуждать вас без вашего участия. То, что подходит им, может не подходить вам, и это нормально.

Козерог

22 декабря – 19 января

Теперь ваш распорядок дня может войти в ритм, который в последние несколько недель казался неструктурированным. Другие люди, меняющие планы, возможно, помешали вам найти систему, которая подойдет вам, но вы должны начать видеть некоторый прогресс, который поможет вам стать более организованным. После того, как вы устранили все недостатки своей повестки дня, обязательно устраните все проблемы, связанные с вашим видом транспорта или электронными устройствами. Техническое обслуживание сейчас может предотвратить возникновение неприятных проблем в будущем.

Водолей

20 января-18 февраля

Возможно, наконец-то у вас появится немного свободного времени, и у вас может возникнуть соблазн потратить все, что вы заработали, пока были заняты работой. Вместо того, чтобы сразу поддаться искушению, отложите немного денег на черный день. Ваш финансовый поток может быть меньшим, чем обычно, и проводить время с теми, кого вы любите, будет более духовно насыщенным, чем покупка множества материальных вещей, которые только что появились на виду. Не поддавайтесь желанию тратить деньги, и вы скажете себе за это спасибо.

Рыбы

19 февраля-20 марта

Сегодня в тылу наблюдается активность, поскольку любые ремонтные работы, скорее всего, начнут набирать обороты, и любой, кто попытается переехать в дом, также может увидеть больший прогресс. Не расстраивайтесь, если вы чувствуете, что отстали от предыдущих проектов, которые вас волновали, просто используйте это время, чтобы наверстать упущенное. Прямо сейчас у вас есть доступ к более сильным амбициям и трудовой этике, чем раньше, и вам просто нужно сохранять уверенность в себе. Как только вы посвятите себя себе, вы сможете выполнить этот контрольный список.

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