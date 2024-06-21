Служба безопасности Украины внедрила комплексные меры по прекращению деятельности новых схем, направленных на уклонение от призыва, включавших торговлю фиктивными справками военно-врачебных комиссий. Отмечается, что в результате этих мероприятий было задержано более 10 должностных лиц, функционировавших как организаторы и участники таких преступных группировок.

Кроме того, в рамках этих операций было приостановлено еще пять схем, направленных на уклонение от мобилизации и нелегальный выезд за границу призывников. Правоохранительные органы в разных регионах Украины совместно провели мероприятия, направленные на раскрытие и пресечение этих нарушений.

За получение фиктивных документов и услуги по подготовке побегов за границу ухилянтам приходилось платить существенные суммы до 12 тысяч долларов США за "услугу". Проведенные мероприятия охватили разные области страны, включая Днепропетровскую, Полтавскую, Черкасскую, Одесскую и Хмельницкую области.

Например, в Днепропетровской области была разоблачена деятельность преступной группировки, которая производила фиктивные удостоверения о непригодности к военной службе по медицинским показателям. В Полтавской области зафиксированы случаи подделки медицинских диагнозов для уклончан, которые даже не проходили медицинское освидетельствование, а получали документы из-за коррупционных схем.

Кроме того, в Одесской области правоохранители разоблачили дельцов, которые оформляли военнообязанным фальшивое отцовство над несовершеннолетними для выезда за границу. В Хмельницком: с поличным задержаны два дельца, которые продавали поддельные медсправки о наличии II группы инвалидности. В Черкассах обнаружили руководителя подразделения одного из коммунальных предприятий горсовета, незаконно продававшего "места" в реестре наркозависимых областного наркодиспансера. Этот чиновник привлек в свою деятельность заведующую отделением и врача-нарколога медицинского учреждения.

По всем этим фактам ведутся расследования с целью установления всех обстоятельств нарушений и привлечения виновных к ответственности. Комплексные мероприятия проводились совместно с Национальной полицией по процессуальному руководству областных прокуратур, что усиливает решительный подход к борьбе с коррупцией и незаконностью в сфере военной службы в Украине.

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