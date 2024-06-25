Некоторые женщины по знаку зодиака не любят проявления привязанности, а другие наоборот, постоянно физически обнимать своего партнера.

Итак, если вы хотите узнать, кто попадает в астрологический рейтинг самых ласковых женщин по знаку Зодиака - продолжайте читать.

Какие знаки Зодиака самые ласковые:

Рак (21 июня – 22 июля)

Рак очень привязан к окружающим. Всякий раз, когда у нее есть чувства к кому-то, она не может не выразить их.

Итак, когда она находится в отношениях, она осыпает своего партнера объятиями и поцелуями.

Когда у нее сильные чувства, она просто не может сдержаться!

Льва (23 июля – 22 августа)

Лев любит, чтобы им восхищались и обожали. Когда дело доходит до выбора партнера, ей НУЖЕН кто-то, кто будет уделять ей много внимания.

Если у нее есть любящий партнер, она, скорее всего, ответит взаимностью на ту привязанность, которую получает, давая понять своему возлюбленному, насколько она заботится о нем.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Весы – настоящий романтик. Когда она заботится о ком-то, ей обязательно нужно выразить ему свою привязанность.

Она будет делать что-то, например, дарить своему партнеру небольшие подарки и проверять его в течение дня, чтобы дать ему понять, что она заботится о нем.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Рыбам нравятся отношения, которые приносят эмоциональное удовлетворение. Чтобы повысить близость в отношениях, она обязательно будет выражать свою привязанность различными способами.

Она будет свободно обнимать, когда ее партнер чувствует себя плохо, и всегда готова уютно пообниматься.

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