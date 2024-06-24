В одной из областей Украины государство планирует запустить экспериментальный проект, предусматривающий предоставление бесплатного сжиженного газа для уязвимых слоев населения. Об этом информируют в Минреинтеграции.

Кто может рассчитывать на бесплатный газ

Проект направлен на поддержку жителей прифронтовых территорий, которые получат гуманитарную помощь в виде сжиженного газа. Целью инициативы является обеспечение уязвимых категорий населения необходимыми ресурсами на зимний период. После испытания проекта в одной области планируется его расширение на другие регионы.

На специальном совещании под председательством вице-премьер-министра Украины Ирины Верещук представители разных министерств обсудили механизмы поставки сжиженного газа в баллонах для жителей прифронтовых территорий.

Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук подчеркнула: "Мы должны обеспечить уязвимые категории населения на прифронтовых территориях гуманитарным бытовым газом. Важно объединить усилия и отработать этот процесс на Харьковщине, чтобы потом распространить его на другие прифронтовые регионы."

Проект в Харьковской области

Планируется, что первым регионом, где будет реализован проект бесплатной поставки газа, станет Харьковская область. Здесь будут отработаны механизмы реализации, после чего инициативу расширят на другие регионы.

Как уменьшить коммунальные платежи за газ

Украинцы также могут использовать субсидии для уменьшения коммунальных расходов. Для этого необходимо обратиться в орган социальной защиты. Оформление субсидии возможно как онлайн, так и офлайн, и для этого требуются следующие документы:

удостоверение личности;

право на доходы и расходы домохозяйства;

справка о доходах.

Следует помнить, что размер субсидии рассчитывается индивидуально, учитывая размер коммунальных платежей, количество и доходы лиц, проживающих в указанном помещении.

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