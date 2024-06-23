Ваше ежедневное чтение Таро по одной карте для всех знаков зодиака на 23 июня с предсказанием и использованием нумерологии и астрологии.

Ежедневное чтение Таро по одной карте для всех знаков зодиака на 23 июня составлен астрологами.

Умеренность – это чрезмерные размышления и размышления в Таро.

Таро показывает, что начиная с этой этого дня каждый знак зодиака ожидает множество положительных изменений.

Что готовит вам карта Таро?

Ежедневное чтение одной карты Таро по знаку зодиака на 23 июня:

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Дурак

Овен... что-то новое уже на горизонте, и даже если ты не можешь увидеть это во всем великолепии, есть вероятность, что ты почувствуешь это до глубины души.

Это может быть «следующим большим достижением», которого вы достигнете в этом году, и, несмотря на то, что у вас еще нет плана игры, это не помешает вам прыгнуть обеими ногами, чтобы добраться туда, куда вам нужно.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Иерофант.

Удивительно видеть, насколько хорошо вы добьетесь успеха, если согласуете свою миссию с миссией чего-то еще, что уже установлено.

Это новое путешествие привносит улучшенный смысл в фразу «если ты не можешь их победить, присоединяйся к ним».

Вместо того, чтобы изобретать велосипед и начинать с самых низов, вы можете извлечь уроки из чьих-то проб и ошибок. Это будет так хорошо для тебя!

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Солнце.

Через пот, кровь и слезы ваш упорный труд поможет вам опередить конкурентов. Даже когда вы столкнетесь со стеной, вы увидите, что ваши дела довольно быстро улучшатся.

Вы не тратите время зря и не принимаете вещи как должное, и это одна из причин, почему ваша удача улучшается. Поддерживайте темп.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Колесница.

Ты должен держаться прямо сейчас, Рак. Искушение бросить настолько велико, что вы можете просто решить, что лучше не делать задуманного.

Бывают случаи, когда лучше не выполнять задачу из своего списка дел. Вам придется взвесить все за и против.

Если в долгосрочной перспективе это не имеет смысла, вы знаете, что задача состоит в том, чтобы разойтись мирно. Но если в вашей жизни есть что-то, чего вы действительно хотите, продолжайте идти.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Верховная Жрица.

Вы должны прислушиваться к своим инстинктам и не бояться следовать своей интуиции. Когда вы услышите этот тихий голос, дающий вам мудрость и руководство, настройтесь на него.

Вселенная будет посылать сигналы подтверждения повсюду вокруг вас, чтобы побудить вас обратить внимание и сделать выбор, который является своевременным и разумным для вашего будущего и вашей жизни.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Смерть.

Концовки никогда не бывают легкими, но они дают вам возможность начать все с чистого листа и сделать то, что вы всегда хотели попробовать.

Возможно, вам грустно прощаться с друзьями, коллегами или семьей.

Смена работы, расставание с возлюбленным или даже просто переезд на новое место приносит большой стресс, но это неплохо. Что-то новое вот-вот развернется.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Дьявол

Не поддавайтесь искушению только потому, что чувствуете, что не можете ему противостоять. Ваш разум даже приведёт логический аргумент в пользу того, почему этот единственный раз имеет смысл, но так ли это на самом деле?

Вы откажетесь от всего достигнутого прогресса, и тогда вам придется начинать заново.

По-настоящему рассмотрите свои варианты и посмотрите, есть ли. ты можешь преодолеть этот момент. Сильные чувства, которые вы испытываете, со временем пройдут.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Справедливость

Жизнь порой неудачна, даже если ты на стороне правых.

Есть вещи, которые никогда не будут иметь смысла, и тем не менее, они продолжают увековечиваться, и вы не всегда можете с этим что-то сделать, кроме как бросить вызов статус-кво и бороться за перемены.

Вы можете почувствовать, что вам нужно подумать о наилучшем подходе прямо сейчас, и, возможно, молчание больше не является ответом.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Колесо Фортуны.

Вы ждали этого момента. Один поворот событий, и вдруг вы оказываетесь в нужном месте в нужное время.

Вы встречаете человека, который может помочь вам или дать совет, который, по вашему мнению, вам необходимо услышать. Путь туда занял много времени, но ожидание того стоило.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Влюбленные.

Когда твое сердце разделено, трудно понять, что выбрать. Вы ненавидите выбирать один, но тогда вы по-настоящему не поймете, что вы чувствуете, пока не сделаете это.

Невозможно узнать, что почувствует ваше сердце, не пройдя по одному пути после закрытия двери по другому. Вам нелегко принимать такие решения, но правда приходит вскоре после трудностей.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Повешенный.

Терпение дается нелегко каждому, но когда ты любишь кого-то, ты готов его ждать.

Некоторое время вы держались в своем сердце с надеждой, что они придут в себя и поступят правильно.

Но, возможно, пришло время начать жить своей жизнью, даже если вы остаетесь оптимистом. Вы можете подождать, но не стойте на месте.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Луна.

Между светом и тьмой всегда есть серая зона, которая делает то, что вы чувствуете, размытым.

Вы не можете скомпрометировать себя, но когда вы не уверены, вы, кажется, поступаете именно так. Это больно, но именно так вы узнаете Рыб.

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