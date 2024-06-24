Ежедневное чтение Таро по одной карте для всех знаков зодиака на 24 июня - этот день приносит удивительно мощную энергию.
Что готовит вам ежедневное Таро с одной картой? Выясним.
Ежедневное чтение одной карты Таро по знаку зодиака на 24 июня:
Овен (21 марта – 19 апреля)
Карта Таро: Десятка Пентаклей, перевернутая.
Овен, этот день приносит с собой новые уроки самодостаточности. Вы можете обнаружить, что команда, которую вы надеялись организовать, работает не так, как вы планировали.
Есть причина, по которой вы проходите через это испытание в жизни, и она не для того, чтобы вас сломить, а для того, чтобы помочь вам создать прочный фундамент, на котором вы сможете стоять позже.
Телец (20 апреля – 20 мая)
Карта Таро: Дьявол
Телец, искушения — это настоящая часть жизни, и вы всегда обнаружите, что то, от чего вы в прошлом отказались, вернется снова и попросит второго шанса.
Здесь вы можете решить, удовлетворены ли вы достигнутым прогрессом или хотите вернуться и попробовать все заново.
Близнецы (21 мая – 20 июня)
Карта Таро: Луна.
Близнецы, все не всегда так, как кажется. Когда вы посмотрите на что-то во второй раз, вы заметите новое изменение или модификацию старого.
Внезапный сюрприз может стать для вас сигналом тревоги.
Хорошая новость в том, что тайна раскрыта, и вы можете сосредоточиться на истине, больше не отрицая ее.
Рак (21 июня – 22 июля)
Карта Таро: Отшельник.
Пришло время вам оторваться от мира и дать своему духу возможность отдохнуть, уединиться и позволить мирским заботам решиться сами собой.
Вам нужно время наедине со своим создателем. Очисти свой разум, Рак. Пришло время исследовать вселенную и позволить своему сердцу быть открытым.
Лев (23 июля – 22 августа)
Карта Таро: Справедливость
Правила жизни не всегда высечены в камне. Иногда кажется, что все идет не по порядку, потому что мир продолжает вращаться и все меняется.
Возможно, вы не понимаете причину всего, что происходит в вашей жизни сейчас, но вы поймете это в будущем.
Дева (23 августа – 22 сентября)
Карта Таро: Дурак
Вы хотите начать все сначала, и это может означать, что вам придется без беспокойства приступить к завтрашнему дню.
Иногда это может вызывать стресс, но следите за призом. У тебя свидание с судьбой, и она не будет ждать тебя вечно.
Весы (23 сентября – 22 октября)
Карта Таро: Умеренность, перевернутая.
Вы должны позволить беспокойству жизни отойти на второй план. Решения могут проявиться сами собой.
Нет смысла терять сон или погружаться в размышления о том, «а что, если» в жизни. Все, что у вас есть, — это сейчас, так что живите в данный момент.
Скорпион (23 октября – 21 ноября)
Карта Таро: Император.
Этот день немного напоминает войну, и вы изо всех сил стараетесь не драться без причины, но есть кнопки, которые нажимаются, и люди, кажется, готовы ссориться.
Вы можете быть более крупным человеком и мирно уйти, или показать свою дерзкую сторону и бороться с огнем огнем. Это ваш вызов.
Стрелец (22 ноября – 21 декабря)
Карта Таро: Смерть.
Когда вам придется сказать, что это конец, вы можете не поверить в это в своем сердце.
Требуется время, чтобы по-настоящему принять завершение и отпустить ситуацию.
С каждым днем вы в конце концов увидите, что это лучшее для вашей жизни в долгосрочной перспективе.
Козерог (22 декабря – 19 января)
Карта Таро: Колесница.
Когда вы находитесь в процессе изменений и корректировок, это требует много терпения, времени и усердия.
Ты не сдаешься, так что не сдавайся сейчас. Вам осталось пройти еще немного, прежде чем вы увидите, как все божественные кусочки прекрасно сочетаются друг с другом.
Водолей (20 января – 18 февраля)
Карта Таро: Суд.
Оставайся дисциплинированным, Водолей. Обострите свой ум и продолжайте работать над своим личностным ростом и развитием.
Лучший способ понять, где вам нужно быть или как ситуацию можно улучшить, — это изучать других, кто мыслит нестандартно.
Рыбы (19 февраля – 20 марта)
Карта Таро: Влюбленные.
Будете ли вы следовать своему сердцу или будете руководствоваться головой? Вам придется сделать выбор между любовью и комфортом.
Один говорит вам, что все может быть тяжело, но романтично, а другой может заставить вас думать, что вы можете влюбиться, но вам не о чем беспокоиться.
С каким человеком ты хочешь быть больше всего, Рыбы? Эти решения нелегко принять.
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