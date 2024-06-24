В 2024 году внутренне перемещенным лицам предоставят новый вид государственной помощи, как субсидия на аренду жилья.

Внутренние переселенцы получат субсидию на аренду жилья в этом году. Об этом сообщает Министерство социальной политики.

Специалисты Министерства разработали новый механизм, предусматривающий предоставление субсидии в виде частичного возмещения арендной платы. Пилотный проект планируется реализовать в течение следующих двух лет.

На первом этапе внедрения субсидии помощь будут оказывать исключительно внутренне перемещенным лицам. В дальнейшем же планируется расширение программы и на другие категории граждан, нуждающихся в такой поддержке.

Весной было объявлено, что правительство должно утвердить это решение, и уже с июня 2024 переселенцы смогут воспользоваться новой финансовой помощью. Однако механизм предоставления субсидий еще находится на этапе разработки, поэтому старт проекта откладывается.

Размер субсидии на аренду жилья

Размер субсидии будет учитывать стоимость аренды жилья в конкретном регионе или населённом пункте. Это обусловлено значительными отличиями в ценовой политике в разных частях страны, таких как Киев, Николаев, Закарпатье или небольшие городки.

На размер субсидии будут также влиять:

Количество человек в семье, арендующей жилье;

Уровень дохода домохозяйства и их способность самостоятельно оплачивать счета (чем ниже доход, тем большую часть стоимости аренды будет покрывать субсидия).

Благодаря новой субсидии переселенцы будут платить за аренду около 20-30% от своего совокупного дохода, а остальное будет покрывать государство. Расчеты будут базироваться на норме 13,5 квадратных метров жилой площади на каждого человека плюс общую площадь на всех членов семьи.

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