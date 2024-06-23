Внутри перемещенные лица из Мелитополя, переехавшие в Запорожье могут получить новую денежную помощь. В частности, благотворительный фонд "Помогаем" поддерживает ВПЛ из города Мелитополя. Фонд предоставляет финансовую помощь семьям с детьми и не только, которые выехали из Мелитополя и проживают сейчас в Запорожье.

Денежная помощь предоставляется в первую очередь семьям с детьми с инвалидностью из Мелитополя, которые переместились в Запорожье и получили там статус внутренне перемещенных лиц.

Также жители Мелитополя, зарегистрированные как внутренне перемещенные лица в Запорожье, могут получить финансовую помощь, если они относятся к одной из следующих социально уязвимых категорий:

Семья, чье жилье было разрушено из-за войны войны.

Семьи, где одинокий отец или мать воспитывают хотя бы одного несовершеннолетнего ребенка.

Семьи с одним или более несовершеннолетним ребенком, воспитывающимся одиноким лицом старше 60 лет.

Семьи, потерявшие близкого родственника из-за военных действий.

Семьи с беременной женщиной или кормящей матерью.

ДБСТ или приемные семьи.

Многодетные семьи.

Внутриперемещенные лица с несовершеннолетними детьми.

Для получения денежной помощи необходимо соответствовать хотя бы одному из критериев.

Внутренние переселенцы из Мелитополя, зарегистрированные и проживающие в Запорожье, могут получить денежную помощь через благотворительный фонд «Помогаем». Подача заявок на получение выплат состоится 23 апреля 2024 (вторник) с 11:00 до 14:30 по адресу: г. Запорожье, просп. Соборный, дом. 143.

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