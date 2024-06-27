США предупреждают своих союзников по НАТО, что Россия усиливает тайную кампанию гибридной войны против сторонников Украины.

Спецслужбы США передают своим европейским партнерам информацию, чтобы сорвать вероятную деятельность российских диверсантов, которые могут сорвать помощь Украине.

По их данным, Путин хочет запугать европейские страны, оставаясь при этом ниже порога, который может заставить страны НАТО применить статью 5 для военного ответа на нападения, полагают американские чиновники.

Предполагаемые российские нападения охватывают Европу.

Например, в марте Великобритания арестовала нескольких подозреваемых после пожара на принадлежащем украинцам складе в Восточном Лондоне, где, по сообщениям американских чиновников, хранилось оборудование связи, предназначенное для Украины.

Также был подожжен склад в Испании, принадлежащий той же компании, где также хранилось коммуникационное оборудование.

Российские атаки затронули ключевых европейских союзников Украины: в прошлом месяце Польша арестовала 12 подозреваемых диверсантов, которые предположительно планировали нападения на линии поставок в Украину, сообщил один из чиновников.

Также недавно в Берлине произошел пожар немецкой компании, принадлежащей производителю ракет ПВО, используемых Украиной.

Норвежские власти предупредили, что диверсанты могут атаковать компании, поставляющие оружие в Украину.

Диверсия является новым поворотом винта во все более смертоносном украинском конфликте.

Источник: washingtonpost.

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