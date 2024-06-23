Лунный календарь с 23 по 30 июня 2024 года уже здесь, узнайте о благоприятных и плохих днях для работы на огороде и в саду.

Ниже вы найдете фазы Луны на период с 23 по 30 июня, чтобы знать, когда лучше всего заняться огородом и садом.

24-25 июня: Луна находится в знаке Водолея. В это время лучше не заниматься посадкой растений, если вы планировали это сделать. Однако этот день отлично подходит для обработки земли и подготовки к будущим посадкам. К примеру, если вас беспокоят насекомые – мухи и комары, вы можете заняться москитными сетками.

26-27 июня: Луна в знаке Рыб. Это хорошее время для посадки листовых овощей и зелени. Для стабильного урожая в саду или огороде следует обратить внимание на выбор семян и культур для посева. Продолжайте сеять разнообразные сорта салатов. Шпинат быстро растет и может быть собран через несколько недель. Также можно посадить базилик, чтобы в скором времени получить свежие ростки. В целом, это отличное время для посева фасоли, которая быстро растет и может дать урожай уже через несколько недель.

28-29 июня: Луна в знаке Овна. Это не лучшее время для посадки. Можно заняться прополкой, подготовкой почвы и борьбой с вредителями. Также стоит обратить внимание на уход за септиками, заняться травой во дворе и обратить внимание на живность.

30 июня: Этот день подходит для борьбы с сорняками. Растения уже имеют сильную растительную массу, но еще не успели сформировать семена, поэтому борьба с ними может быть более эффективной. Это хорошее время для использования ручных или механических средств для уничтожения сорняков и предотвращения их распространения, а также для применения гербицидов

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