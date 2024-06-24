Украинцам рассказали, какие штрафы они могут заплатить, если будут разжигать огонь в неназначенном для этого месте.

Украинцам рассказали, где в Украине нельзя разжигать огонь и какие штрафы угрожают нарушителям.

Запрещенные места для разведения огня:

Леса и лесные массивы: В течение всего года запрещено разжигать огонь в лесах, включая использование оборудованных мангалов и других методов разжигания. Природно-заповедные территории: В национальных парках, заповедниках и других охраняемых зонах разведение огня строго запрещено. Городские зоны: В пределах городов и сел разрешено готовить шашлыки только в специально отведенных местах. Запрещено разжигать огонь во дворах жилых домов, детских площадках, скверах и парках. Берега водоемов: Расстояние от места разжигания огня до берега должно быть не менее 30 метров. Другие запрещенные места: Объекты военной инфраструктуры

Территории с высоким уровнем пожарной опасности

Поля и сельскохозяйственные земли

Торф'яники

Штрафы за нарушение

Согласно статье 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях, за нарушение правил благоустройства населенных пунктов налагается штраф от 20 до 80 тысяч рублей. Это означает, что за жарку шашлыка в запрещенном месте можно получить штраф от 340 до 1360 гривен.

Кроме того, нарушение требований пожарной безопасности, например, оставление непогашенных спичек, окурков или обжиг травы, наказывается в соответствии со статьей 77 Кодекса Украины об административных правонарушениях. За такие действия предусмотрен штраф от 1530 до 4590 гривен.

Где можно жарить шашлыки?

Для безопасного приготовления шашлыков разрешено использовать только специально оборудованные зоны. Это могут быть территории с мангалами или двор частных домов, где соблюдаются требования пожарной безопасности.

Во многих парках существуют специальные площадки для шашлыков, часто с беседками. Использование ими может быть бесплатным или потребовать небольшой платы. Чтобы узнать, где именно можно готовить шашлыки, следует обратиться в администрацию парка или местного сообщества.

При установке мангала нужно соблюдать безопасное расстояние от деревьев и обязательно тушить огонь после использования во избежание распространения пожара.

Источник: novyny.live

Последние новости Украины:

В Украине задумались о создании военной полиции: чем она сможет заниматься

Тариф на газ вырастет с апреля, но не у всех: какие цены установлены в украинских компаниях

Одноразовая денежная помощь 5000 гривен: кто из украинцев может ее получить