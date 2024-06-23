Гороскоп на день на 23 июня, в этот день у вас может быть несколько вариантов развития событий.

Гороскоп для каждого знака Зодиака на 23 июня, возможно, вы даже будете избалованы выбором из всех замечательных вариантов, которые могут быть вам представлены, и вы не будете знать, какой из них принять.

По большому счету это хорошая проблема, но давление, которое вы можете почувствовать, пытаясь сделать правильный выбор, может быть необычайным.

Сделайте все возможное, чтобы отложить принятие окончательных решений до конца месяца.

Овен

21 марта – 19 апреля

Ваши слова могут иметь сейчас большую власть над другими, чем вы думаете. Хотя вам может казаться, что вы просто честны и делитесь своим мнением, вы, возможно, не даете другим возможность сделать это в свою очередь. Однако если они не заговорят, когда вы дадите им возможность, это не ваша работа уменьшать себя, чтобы им было удобнее. Будьте рациональны и уравновешены в своих словах и уважайте других, когда они делают то же самое.

Телец

20 апреля-20 мая

Друзья могут сделать вам сегодня комплимент и заставить вас почувствовать себя в безопасности, а затем в следующем предложении — намеренно или нет — сказать что-то, что вас оскорбляет. Вместо того, чтобы позволять своим чувствам развеваться по ветру чьих-то слов, стойте твердо и не позволяйте их мнению подорвать вашу уверенность в себе или заставить вас потерять веру в себя. Кроме того, их комментарий, вероятно, не был направлен на то, чтобы пренебречь вами. Даже если бы это было так, вы находитесь там, где находитесь сейчас, по какой-то причине, и никто не имеет права полностью отказаться от вашего путешествия.

Близнецы

21 мая-20 июня

Икота, вызванная недопониманием или полным отсутствием общения, может разрушить ваши планы. Возможно, вы взяли на себя обязательство сделать что-то, что больше не можете делать, или, возможно, вы получили счет, который намного выше, чем вы ожидали. Делайте все возможное, чтобы держать удары; используйте свой ум, чтобы помочь вам решить любые проблемы. Если вы будете готовы и цените время других, это поможет вам извлечь из сегодняшнего дня максимум пользы.

Рак

21 июня-22 июля

Возможно, сейчас вы более чувствительны в вопросах любви и дружбы, а склонность к пассивно-агрессивному действию может возникнуть, если вы почувствуете, что кто-то занимает ваше место. Не поддавайтесь страху и сомнениям! Вместо этого будьте благодарны за то, что делает вас счастливым, и осознайте, что нет причин искать худшего в этих отношениях. Если есть проблема, от которой вы не можете избавиться, сообщите другому человеку, что вы чувствуете, чтобы он не остался в неведении.

Лев

23 июля – 22 августа

Иметь благие намерения – это одно, а добиться желаемых результатов – совсем другое. Возможно, вам захочется воодушевить кого-то словами, подарками или добрыми делами, но подумайте, прежде чем действовать! Спросите себя, хотят ли они этого или вы проецируете на них свои собственные симпатии. Ваши желания не универсальны, и, возможно, вы тратите деньги на дорогой подарок, которым этот человек никогда не воспользуется. Вместо этого купите то, что вы хотите для себя, и выясните, что лично им нужно, чтобы чувствовать себя любимыми.

Дева

23 августа-22 сентября

Эмоциональные изменения и драматические обстоятельства на рабочем месте сейчас более вероятны, создавая неприятные ситуации, которые могут заманить вас в ловушку между двумя позициями. Не поддавайтесь желанию выбирать чью-либо сторону или баловать человека, который ведет себя плохо, даже если он ваш друг. Вы способны сохранять нейтралитет, не теряя друзей, и если вы выберете сторону, вы с большей вероятностью вызовете чувство обиды. В духе мирной обстановки делайте все возможное, чтобы не вмешиваться.

Весы

23 сентября-22 октября

Вероятность возникновения разногласий между авторитетными фигурами в вашей жизни, и эти люди могут попытаться ограничить вас словами. Если они настаивают на том, что это их путь или дорога, это признак того, что они больше заинтересованы в контроле над вами, чем в том, чтобы делать то, что лучше для вас. Хотя попытка сохранить свою индивидуальность под руководством людей, имеющих над вами власть, может быть неприятной, найти компромисс, который каким-то образом принесет пользу вам обоим, — самый мудрый образ действий.

Скорпион

23 октября-21 ноября

Сегодня может раскрыться секрет, который создаст напряжение или неловкость в ваших отношениях. Это не обязательно должен быть ваш секрет, но, скорее всего, вы о нем уже знаете — возможно, вы даже присутствовали, когда об этом впервые рассказали. Делайте все возможное, чтобы не превратиться в болтливого человека, выдающего секрет, потому что разрушенное доверие может разрушить дружбу и привести к ссорам. Даже если это захватывающая история, держите эту историю под замком!

Стрелец

22 ноября-21 декабря

Кто-то сегодня может задеть вас за живое, в мгновение ока доведя неприятные эмоции с нуля до шестидесяти. То, что они говорят, может быть даже не направлено против вас лично, но они могут игнорировать или недоброжелательно относиться к теме, которая вас сильно волнует. Поспешные выводы и словесный отпор могут застать их врасплох и перевести в режим защиты. Возможно, это не самое привлекательное действие, но стоит мягко объяснить, почему вы разочарованы.

Козерог

22 декабря – 19 января

Возвращение к чему-то, что делало вас счастливым в прошлом, может вдохновить вас в настоящем. Хотя попытка вернуться к старому хобби может оказаться трудной, это не значит, что вам не следует пытаться. Возможно, вам придется перетренировать свои мышцы для спорта, которым вы раньше занимались, или перечитать руководство по игре, которую вы когда-то любили, но ваши навыки, вероятно, все еще сохраняются. Кто-то другой в вашей жизни может даже предоставить сегодня возможность воссоединиться с чем-то, что вам раньше нравилось, так что сдавайтесь и получайте удовольствие!

Водолей

20 января-18 февраля

Демонстрация уязвимости, возможно, не ваша сильная сторона, но сегодня у вас будет возможность показать кому-то, что вы заботитесь о нем. Вероятно, это будет акт служения, когда кто-то из вашего круга попросит вас о помощи, или вы можете увидеть его нужду, даже если ему не придется ничего говорить. Возможно, они не обязательно выразят свою благодарность в данный момент, но пока ваш метод помощи не будет слишком агрессивным или настойчивым, вы можете предположить, что они будут за это благодарны.

Рыбы

19 февраля-20 марта

Ваша семья или люди, с которыми вы живете, могут не понимать ваших целей, но не позволяйте их замешательству привести вас в уныние. Им может потребоваться время, чтобы привыкнуть к новым идеям — или это может быть недоразумение, которое перерастет в нечто более спорное. Будьте терпеливы и признайте, что они все еще любят вас, но просто не способны концептуализировать ваше видение. Как только вы сможете воплотить это видение в жизнь, им будет легче его понять.

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