В Черновицком областном ТЦК и СП утверждают, что на их работников напал мужчина, которого везли обновить данные.

В Черновицком областном ТЦК и СП сообщили о нападении на военнослужащих. Там отмечают, что он сделал его после неудачной попытки незаконного пересечения границы.

Сообщается, что мужчина хотел незаконно пересечь границу, но его задержали и передали военнослужащим ТЦК. Нападение он совершил, когда его везли обновить данные.

"Направляясь на заднем сиденье служебного автомобиля для уточнения данных совершил нападение на военнослужащих и нанес телесные повреждения, предпринял попытку удушения водителя ремнем безопасности. С целью утоления нарушителя была вызвана следственно-оперативная группа, для оказания медицинской помощи военнослужащим - экстренная медицинская помощь", - в ТЦК.

В учреждении утверждают, что после этой ситуации мужчина разместил видео на просторах Интернета, где позиционировал себя как пострадавший.

"После совершенного мужчина пытался манипулировать общественным мнением, делая вид пострадавшего, и разместил соответствующее видео в социальной сети", - добавляют в ТЦК.

Кроме того, Черновицкий областной ТЦК пишет, что военные, которые получили травмы от рук мужчины, служили в ВСУ в начале широкомасштабного вторжения и проходили службу в десантно-штурмовых войсках. Однако были переведены на службу в ТЦК и СП через здоровье.

"Призываем военнообязанных исполнить обязанность, а всех граждан - с уважением относиться к воинам, которые рисковали ради вас своей жизнью и здоровьем", - отмечают там.

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