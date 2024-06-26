Так, Хименес-Браво предлагает приготовить не завтрак не омлет, не кашу и не яичницу, а легкий и вкусный сэндвич.
Ингредиенты для приготовления завтрака требуются следующие: яйца вареные 3 шт, крем-сыр - 2 ст л, соль и перец по вкусу, чеснок сухой - 1/2 ч л, паприка копченая - 1/2 ч л, лук зеленый, листья салата, масло и хлеб.
Что приготовить на завтрак легко и быстро.
Первый шаг в приготовлении завтрака по рецепту Хименеса-Браво – отвариваем яйца, затем разделяем желтки и белки.
«К желткам добавляем крем-сыр, зеленый лук и специи. Хорошо разминаем вилкой», - прокомментировал на своей странице в Инстаграм Хименес-Браво ход приготовления завтрака.
Настал черед белков – их нарезаем на кубики и добавляем в желтки.
«Хлеб смазываем растительным маслом и обжариваем на сковороде с обеих сторон», - рассказал судья «Мастер Шеф», что делать дальше.
Что приготовить на завтрак легко и быстро.
Что приготовить на завтрак легко и быстро.
Ну и завершающий этап в приготовлении такого завтрака – на один тост выкладываем листья салата, начинку из яиц и накрываем вторым тостом.
Режем сэндвич пополам и подаем на стол. Вот и все, вкусный и легкий завтрак по рецепту Эктора Хименеса-Браво готов.
Что приготовить на завтрак легко и быстро.
Что приготовить на завтрак легко и быстро.
В комментариях к этому рецепту подписчики на страницу шеф-повара отмечают, что любят такие сэндвичи и в качестве перекуса, а также рассказывают, что заказывают завтрак в кафе, а теперь будут готовить дома самостоятельно. А кое-кому этот рецепт напомнил детство.
«Обожаю такую пищу утром»,
«Это же с детства!»,
«Очень вкусно»,
"Ням!"
«Вкуснятина!»,
«Дать еще ко всему тунец, то просто топ получается, давно такое делаю, очень вкусно».
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