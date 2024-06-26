Известный ресторатор, шеф-повар и судья проекта «Мастер Шеф» Эктор Хименес-Браво рассказал о рецепте вкусного блюда на завтрак или для перекуса.

Так, Хименес-Браво предлагает приготовить не завтрак не омлет, не кашу и не яичницу, а легкий и вкусный сэндвич.

Ингредиенты для приготовления завтрака требуются следующие: яйца вареные 3 шт, крем-сыр - 2 ст л, соль и перец по вкусу, чеснок сухой - 1/2 ч л, паприка копченая - 1/2 ч л, лук зеленый, листья салата, масло и хлеб.

Что приготовить на завтрак легко и быстро.

Первый шаг в приготовлении завтрака по рецепту Хименеса-Браво – отвариваем яйца, затем разделяем желтки и белки.

«К желткам добавляем крем-сыр, зеленый лук и специи. Хорошо разминаем вилкой», - прокомментировал на своей странице в Инстаграм Хименес-Браво ход приготовления завтрака.

Настал черед белков – их нарезаем на кубики и добавляем в желтки.

«Хлеб смазываем растительным маслом и обжариваем на сковороде с обеих сторон», - рассказал судья «Мастер Шеф», что делать дальше.

Что приготовить на завтрак легко и быстро.

Что приготовить на завтрак легко и быстро.

Ну и завершающий этап в приготовлении такого завтрака – на один тост выкладываем листья салата, начинку из яиц и накрываем вторым тостом.

Режем сэндвич пополам и подаем на стол. Вот и все, вкусный и легкий завтрак по рецепту Эктора Хименеса-Браво готов.

Что приготовить на завтрак легко и быстро.

Что приготовить на завтрак легко и быстро.

В комментариях к этому рецепту подписчики на страницу шеф-повара отмечают, что любят такие сэндвичи и в качестве перекуса, а также рассказывают, что заказывают завтрак в кафе, а теперь будут готовить дома самостоятельно. А кое-кому этот рецепт напомнил детство.

«Обожаю такую ​​пищу утром»,

«Это же с детства!»,

«Очень вкусно»,

"Ням!"

«Вкуснятина!»,

«Дать еще ко всему тунец, то просто топ получается, давно такое делаю, очень вкусно».

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