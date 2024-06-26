Известный украинский ведущий Анатолий Анатолич публично осудил одесситов за пение русскоязычных песен. Такой пост появился на его странице в Инстаграме. Он сразу вызвал разные споры среди украинцев в сети - часть поддержала ведущего, а другая начала критиковать.

Ведущий Анатолий Анатолич вызвал значительные споры в сети, публично осудив одесситов за пение русскоязычных песен. Он разместил недавно появившееся в интернете видео, на котором толпа поет песню группы "Пошлая Моллы". Несмотря на то, что музыканты осудили войну и больше не выступают в россии, Анатолия Анатолича возмутило другое.

Дело в том, что люди пели песню на русском языке, что быстро подхватили кремлевские пропагандисты. Они начали распространять заявления о том, что Одесса якобы "российский город". К тому же, муртады путина призывали украинцев "терпеть" и ждать "освобождения".

Именно поэтому Анатолий Анатолич гневно обратился к одесситам.

"Да какая разница на каком языке разговаривать? Неужели вы так быстро забыли, что они пришли в нашу страну защищать русскоязычные челюсти? Что с памятью, украинцы? Ау!" – написал он.

Заявление ведущего разделило пользователей на две стороны. Одна из групп выразила поддержку Анатоличу, в то время как другая отметила, что подобные языковые скандалы необоснованны.

Последние новости Украины:

Напомним, Анатолий Анатолич поделился неприятной историей о поведении украинцев.

Как сообщала Politeka, Анатолич растрогал кадром с дочками и домашним любимцем.

Также Politeka писала, что Анатолий Анатолич указал на показательную деталь с либералами рф во время скандального "Оскара".