Два советника бывшего президента США Дональда Трампа презентовали ему план остановки российско-украинской войны. Об этом сообщает Reuters , на который ссылается "Европейская правда" .

Этот план разработали Кит Келлог и Фред Фляйц, которые во время президентства Трампа в 2017-2021 годах возглавляли аппарат Совета национальной безопасности.

Согласно плану, если Трамп будет избран президентом США, он может прекратить поставки военной помощи Украине, если она не согласится на переговоры, в то время как Россия будет предупреждена, что ее отказ от переговоров приведет к усилению поддержки Украины со стороны США.

На переговорах предусмотрено прекращение огня на основе текущих столкновительных линий.

Основные положения плана изложены в исследовательской работе, опубликованной "Институтом политики "Америка превыше всего" - аналитическим центром, поддерживающим Трампа, где Келлог и Фляйц занимают руководящие должности.

Келлог отметил, что в случае победы Трампа на выборах будет критически важно быстро привлечь Россию и Украину к переговорам.

"Мы говорим украинцам: "Вам нужно сесть за стол переговоров, в противном случае поддержка со стороны США прекратится. А Путину говорим: "Вы должны сесть за стол переговоров, а если нет, то мы обеспечим Украину всем необходимым для борьбы", – подчеркнул он.

По их предложению Москва также может быть принуждена к переговорам путем отложения обещания о вступлении Украины в НАТО на неопределенное время.

Фляйц отметил, что план не требует от Украины формальной передачи по территориям России, но признал, что полное возобновление контроля над всей территорией Украины в ближайшей перспективе маловероятно.

Келлог и Фляйц считают, что для долгосрочного мира в Украине нужны дополнительные гарантии безопасности, и что "вооружение Украины до зубов" будет важной составляющей этого процесса.

Фляйц рассказал, что Трамп ознакомился с их стратегией и отозвался на нее положительно. "Я не утверждаю, что он полностью согласился с ней, но мы были рады получить от него обратную связь", – сказал он.

Впрочем, представитель Трампа Стивен Чунг отметил, что официальные заявления должны делаться бывшим президентом или уполномоченными членами его предвыборного штаба.

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