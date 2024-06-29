Этот простой и надежный способ поможет не только сохранить лук в течение длительного времени, но и украсить помещение.

Лук – незаменимый ингредиент во многих блюдах.

Но следует иметь в виду, что сохранить свою свежесть и пользу может только правильно собранный лук, пишет Politeka.net.

Для того, чтобы лук долго хранился, его необходимо бережно очистить от земли и оставить на солнце на 1-2 дня для качественной сушки.

Затем лук раскладывают тонким слоем в темном хорошо проветриваемом месте и дают просохнуть от одной недели до 10 дней.

Очень важно обследовать лук, разделив луковицы с повреждениями, признаками гнили или избыточной влажности, поскольку это может стать причиной порчи других луковиц.

Как лучше хранить лук.

Хранят лук в специальных сетках для овощей, картонных коробках с отверстиями, чтобы циркулировал воздух, деревянных ящиках и корзинах.

Лук даже кладут в колготки или капроновые чулки. Еще одним способом хранения лука – в тугих «косах» поделилась хозяйка, блоггер и автор блога «Полезные полезности» Екатерина Мазурец.

«Этот способ очень простой. Не нужно каждую луковицу вплетать отдельно», – рассказала Екатерина.

Как лучше хранить лук.

Также этот способ хранения лука надежный. Во-первых, луковицы не выпадают. Обдувается связка со всех сторон, высыхает и отлично сохраняется.

А еще, подчеркивает Екатерина, это красиво.

«Такими косами можно даже кухню украсить. Красивее всего, когда лук подбираем одинакового размера», - советует Екатерина.

Как лучше хранить лук.

А вот как нельзя хранить лук, так это в полиэтиленовых пакетах.

В них быстро образуется конденсат и лук сгниет.

Последние новости Украины:

Чем подкормить помидоры летом: фермер назвал лучшие удобрения.

Как ускорить созревание помидоров и оградить их от болезней: бюджетные средства для увеличения урожая.

Чем кормить капусту летом: инструкция и рецепт удобрений от фермеров.