Известный ресторатор, шеф-повар и победитель «Мастер Шеф» Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить куриные сердечки так, чтобы они буквально таяли во рту.

Куриные сердечки – это очень вкусно, довольно бюджетно, легко в приготовлении.

И этот рецепт куриных сердечек, которым поделился на своем сайте известный ресторатор Евгений Клопотенко, подходит во все эти критерии.

Куриные сердечки по этому рецепту получатся нереально вкусными, поэтому обязательно его нужно повторить.

Следовательно, ингредиенты для приготовления куриных сердечек нужны следующие: 150 мл сливок жирностью 20%, 500 г куриных сердечек, небольшая луковица – половина, треть 1 ч. л. кориандра, три столовых ложки масла, а также одна столовая ложка соевого соуса.

Что приготовить из куриных сердечек.

Перед приготовлением Евгений Клопотенко советует промыть куриные сердечки, а затем замочить в воде минут на 15. Затем промокнуть бумажным полотенцем, срезать лишний жир и жилки.

Теперь необходимо разрезать сердечки пополам и выложить на разогретую сковороду с растительным маслом.

Обжариваем куриные сердечки 1-2 минуты, помешивая. Затем накрываем крышкой и жарим еще 5-6 минут.

Лук следует нарезать кубиками, добавить на сковороду к сердечкам и жарить еще минуты три.

Что приготовить из куриных сердечек.

Теперь Евгений Клопотенко советует добавить в сковороду 1 столовую ложку соевого соуса и сливки – перемешать и жарить на большом огне, помешивая 2-3 минуты.

Добавляем соль и по желанию перец.

Отметим, что куриные сердечки не только вкусные, но и полезные для здоровья. Куриные сердца, в частности, содержат большое количество белка, цинка, меди, железа и витаминов группы B. Причем белок в куриных сердечках легко усваивается.

Куриные сердечки низкокалорийный субпродукт, в 100 г которого 159 ккал. Но если продукт жарить, то конечно это повлияет на количество калорий.

Последние новости Украины:

Такую закуску из огурцов можно есть сразу: очень быстрый рецепт.

Универсальный маринад всего из трех ингредиентов: Клопотенко рассекретил рецепт.

Как приготовить закуску из кабачков по-новому: рецепт, в котором ничего лишнего.