Против некоторых штрафов украинцам можно подавать апелляционные жалобы только в судебном порядке.

В Украине за отказ или неявку на повестку в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки установлены значительно увеличенные штрафы. Во время действия военного положения штраф может составлять от 17 000 до 25 500 гривен, что является значительным ростом по сравнению с предыдущими суммами от 510 до 850 гривен.

Законопроект № 10379, вступивший в силу 19 мая 2024 года, предусмотрел повышение размеров штрафов, особенно во время военного положения по сравнению с периодом мира.

Штрафы за нарушение правил военного учета, согласно статьям 210 и 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), установлены следующим образом:

Для физических лиц:

в мирное время штраф составляет от 3400 до 5100 гривен;

в специальный период, включая военное положение, штраф составляет от 17000 до 25500 гривен.

Штрафы за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации различаются для физических и юридических лиц:

для рядовых граждан в мирное время штраф может составлять от 5100 до 8500 гривен;

в специальный период, включая военное положение, штраф также составляет от 17000 до 25500 гривен.

Для юридических и должностных лиц органов власти, предприятий, учреждений, организаций штрафы выше. Да:

в мирное время – от 17000 до 34000 грн.;

в особый период (в частности, во время военного положения) – от 34 000 до 59 500 грн.

Кроме того, обратите внимание, что Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК) теперь могут выписывать штрафы за нарушение статей 210 ​​и 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях без составления протокола, но по определению. Против таких штрафов можно подавать апелляционные жалобы только в судебном порядке.

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