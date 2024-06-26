Даже бледный и «лысый» укроп станет пышным и густым, если воспользоваться этим простым советом от опытной хозяйки.

Для того, чтобы укроп был пышным, густым и аппетитным на вид надо знать, чем его подкормить.

Своим секретом хорошего урожая укропа поделилась хозяйка и автор блога «Огородница из Одессы».

По словам хозяйки, сейчас ее укроп, как на базаре или на выставке – сочный, зеленый, пышный, вкусный и ароматный.

«А раньше у меня были только голые, бледные веточки», – рассказала хозяйка.

А вот добиться пышного и красивого укропа помог специальный раствор, секрет которого и рассказала хозяйка из Одессы.

«Я использую специальный раствор для лучшего роста, который делаю сама. Я не использую никаких синтетических или химических удобрений. Для этого раствора нам нужно растворить в 10 литрах воды одну столовую ложку нашатырного спирта или раствора аммиака 10%, а также одну чайную ложку без горки лимонной кислоты», – рассказала хозяйка.

Чем подкормить укроп.

Все тщательно перемешиваем и сразу используем. Поливать укроп этим раствором нужно вечером после заката один-два раза в неделю.

«Важно, чтобы укроп получил эту влагу на ночь, когда он сможет полностью ее впитать. Попробуйте и увидите, как ваш укроп станет роскошным и пушистым», - советует блогер.

Такой раствор можно использовать не только для укропа, а также для петрушки и кинзы.

«Вы поймете, насколько он эффективен уже после второго полива. Голые веточки начнут зарастать, цвет укропа изменится с бледного на изумрудный и он станет пышным. Уже через неделю на вашей грядке появится роскошный и пушистый укроп, который вы не узнаете», - отметила хозяйка, добавив, что все это произойдет благодаря всем трем компонентам – воде, лимонной кислоте и нашатырному спирту.

Чем подкормить укроп.

Кроме того, отметила «городница из Одессы», этот раскидыш отпугивает улиток.

В комментариях пользователи YouTube отмечают, что этот способ действительно работает.

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